به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: چهارمین کاروان تجهیزات آموزشی مدارس عشایری استان امروز به شهرستان‌های هدف ارسال شد.

مرتضوی افزود: این تجهیزات برای دانش‌آموزان دوره‌های متوسطه اول و دوم مدارس عشایری و با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های آموزشی، رفاهی و اداری این مدارس ارسال شده است.

وی گفت: تجهیزات این کاروان بین شهرستان‌های خوسف، درمیان، زیرکوه، سرایان، سربیشه، عشق‌آباد، قاین و نهبندان توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزود: در این مرحله ۱۸ تخته، ۱۶۵ دستگاه میز و نیمکت، ۴۷ صندلی دانش‌آموزی، ۶۰ تشک، ۳۰ تخته پتو، ۱۷ کمد فلزی و سه دستگاه چرخ خیاطی به مدارس عشایری استان ارسال می‌شود.

مرتضوی ارزش تجهیزات این کاروان را بیش از ۳.۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در ماه‌های گذشته نیز سه کاروان تجهیزات آموزشی به مدارس استان ارسال شده است.

وی افزود: تأمین تجهیزات مورد نیاز مدارس عشایری با هدف فراهم کردن شرایط آموزشی مناسب‌تر برای دانش‌آموزان این مناطق در دستور کار آموزش و پرورش قرار دارد.