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رئیس کمیته اطلاعرسانی مانور آموزشی ـ تمرینی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو از نهاییشدن ساختار فرماندهی و مدیریت این مانور و تعیین مسئولان گروهها و کمیتههای تخصصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ضیاء زینی، رئیس کمیته اطلاعرسانی مانور آموزشی ـ تمرینی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو، در نشست ستاد مدیریت شرایط اضطراری صنعت آب و برق استان یزد با اشاره به آخرین برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این مانور، اظهار کرد: در این نشست، آخرین تمهیدات و برنامههای اجرایی بررسی و ساختار فرماندهی و مدیریت مانور نهایی شد.
وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، سیدعباس حسینی، رییس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان یزد، به عنوان فرمانده مانور و جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد، به عنوان جانشین فرمانده تعیین شدند.
زینی ادامه داد: همچنین محمدجواد جلیلی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، به عنوان سخنگوی مانور و علیرضا حاجیحسینی، مدیر پدافند غیرعامل شرکت برق منطقهای یزد، به عنوان دبیر ستاد مدیریت شرایط اضطراری صنعت آب و برق استان منصوب شدند و جانشینان رؤسای گروهها و کمیتههای تخصصی نیز تعیین شدند.
رئیس کمیته اطلاعرسانی مانور آموزشی ـ تمرینی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو تصریح کرد: در این نشست، مصوبات کمیتههای برنامهریزی و اطلاعرسانی مورد بررسی نهایی قرار گرفت و آرم و نشان رسمی مانور نیز پس از بررسیهای انجامشده به تأیید رسید.
وی با تأکید بر اهمیت نقش اطلاعرسانی در اجرای منسجم مانور گفت: هماهنگی مستمر میان کمیتههای تخصصی، وحدت رویه در اطلاعرسانی، انتقال دقیق و بهموقع اطلاعات و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها از الزامات اجرای موفق این برنامه است و کمیته اطلاعرسانی نیز برنامهریزی لازم را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
زینی خاطرنشان کرد: مانور آموزشی ـ تمرینی منطقه مرکزی جنوب وزارت نیرو با مشارکت مجموعههای ذیربط صنعت آب و برق در آذرماه به میزبانی استان یزد برگزار میشود و با رویکرد تمرین مدیریت یکپارچه، ارزیابی میزان آمادگی، تقویت هماهنگی بین دستگاهها و ارتقای توان پاسخگویی در شرایط اضطراری طراحی شده است.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه صنعت آب و برق استان یزد با استفاده از ظرفیتهای تخصصی و اجرایی خود، برای میزبانی شایسته و اجرای منسجم و موفق این مانور آماده است.