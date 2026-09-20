دومین همایش ملی «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران» با تمرکز بر تأثیر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و فضای مجازی بر تجربه رسانه‌ای نسل‌های مختلف، ۱۴ مهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این همایش با تمرکز بر نسبت میان رسانه، نسل‌های مختلف، فناوری و سیاست‌گذاری، زمینه‌ای برای بررسی تحولات نسلی و تأثیر رسانه‌های نوین بر سبک زندگی، مناسبات اجتماعی و تجربه رسانه‌ای نسل‌ها فراهم می‌کند.

محور‌های اصلی همایش شامل محور «رسانه، نسل و جهان ایرانی» با موضوعاتی همچون مطالعه تحول مصرف رسانه‌ای و سبک زندگی نسل‌ها و روند‌های آینده، مطالعه تحولات نسلی در بستر رسانه‌های دیجیتال، تحلیل مناسبات نسلی و میان نسلی در عصر دیجیتال و نقش رسانه در شکل‌گیری حافظه جمعی و پیوند یا گسست بین‌نسلی است.

محور دیگر همایش با عنوان «رسانه، نسل و دانش و فناوری» نیز به تأثیر الگوریتم‌ها، هوش مصنوعی و پلتفرم‌ها بر مصرف رسانه‌ای نسل‌ها، سواد رسانه‌ای نسل‌های مختلف و شکاف‌های نسلی، مطالعه تحولات آموزش در عصر هوش مصنوعی با تأکید بر تحولات نسلی و فناوری‌های رسانه‌ای نوین و تغییر ساختار تجربه رسانه‌ای نسل‌ها می‌پردازد.

«رسانه، نسل و سیاست‌گذاری» دیگر محور این همایش است که در آن موضوعاتی از جمله نقش نهاد‌های دولتی و غیردولتی در سیاست‌گذاری فضای مجازی با رویکرد نسلی، سیاست‌گذاری فضای مجازی برای کودکان، تحلیل روند‌های جهانی و بررسی تطبیقی سیاست‌گذاری فضای مجازی با رویکرد نسلی و فضای مجازی و تغییر مرجعیت رسانه‌ای نسل‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتنی است، دومین همایش ملی «فرهنگ، رسانه و تحولات نسلی در ایران» سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۹ تا ۱۸ در سالن همایش‌های تمدن پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به نشانی بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آیین‌وند برگزار خواهد شد.