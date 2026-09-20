اجرای بیش از ۲ هزار برنامه در هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی گفت: بیش از ۲ هزار برنامه در سامانه «سادم» بارگذاری شده است که در هفته دفاع مقدس در خراسان جنوبی اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی، امروز در نشست خبری به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه و صدا و سیمای استان، گفت: ستادهای گرامیداشت چهل وششمین هفته دفاع مقدس در همه شهرستانها، نیروهای مسلح و دستگاههای اجرایی استان تشکیل شده است.
سرهنگ فلاحی هدف از برگزاری مناسبتهای دفاع مقدس را تبیین، نشر و تعمیق فرهنگ جهاد، ایثار، مقاومت و شهادت بهویژه در نسل جوان عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت تمرکز بر تبیینگری این ایام، افزود: اگر امروز شاهد مقاومت مردم و استقامت ملتهای مسلمان منطقه هستیم، همه را مدیون دفاع مقدس هشتساله هستیم.
وی با اشاره به برگزاری هفته دفاع مقدس با شعار «لبیک یا خامنهای»، روزشمار این هفته را اعلام کرد و گفت: یکم مهر به نام پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت و طلایهداران ایثار و همبستگی ملی، دوم مهر به نام شهیدان، جانبازان، آزادگان و قهرمانان جاودانه ملت، سوم مهر به نام زنان و مدافعان حریم خانواده و معنویت، چهارم مهر به نام دفاع همهجانبه و پشتیبانی مردمی و اصناف و سربازان، پنجم مهر به نام مدافعان امنیت و عزت ایران و نیروهای مسلح و بسیجیان و جهادگران و روحانیت و عشایر و روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان، ششم مهر به نام ولایتمداری و بصیرت و دشمنشناسی و استکبارستیزی، و هفتم مهر به نام فرماندهان و عزتمداران و حماسهآفرینان نامگذاری شده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان در تشریح مهمترین برنامههای این هفته گفت:برگزاری نمایش میدانی با موضوع دستگیری حضرت امام خمینی (ره) به مدت شش شب در بیرجند، تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس همزمان با سراسر کشور، نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت همزمان با بازگشایی مدارس، عطرافشانی گلزار شهدا، رونمایی از ۱۰۰ عنوان کتاب و برگزاری همایش پیادهروی خانوادگی از جمله این برنامه هاست.
سرهنگ فلاحی همچنین با اشاره به اینکه در تلاشیم مرحله اول موزه در هفته دفاع مقدس افتتاح میشود، گفت:چهار استان خراسان جنوبی، کرمانشاه، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد همزمان مرحله اول موزههای دفاع مقدس خود را میسازند و قرار است به صورت ویدئوکنفرانسی با حضور وزرا یا رئیس جمهور افتتاح شود.