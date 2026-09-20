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ذخیرهسازی بیش از ۶ ماه گندم، تأمین پایدار آرد و نان در مازندران را تضمین کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: با پایان فصل خرید تضمینی گندم، بیش از ۸۵ هزار تن گندم به ارزش ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کشاورزان استان خریداری شد.
وی افزود: تاکنون حدود ۶۰ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و با توجه به تأییدیههای مقام عالی وزارت، انتظار میرود مابقی مطالبات در آینده نزدیک به حساب کشاورزان واریز شود.
جعفری با اشاره به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر بیش از ۶ ماه ذخیره گندم برای استان مازندران ذخیرهسازی شده و از نظر تأمین گندم، آرد و نان محدودیتی وجود ندارد.
وی افزود: تأمین کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن و شکر نیز در استان تضمین شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با اشاره به افزایش تردد مسافران در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی گفت: آمادگی کامل برای مدیریت توزیع آرد بهویژه در شهرستانهای غرب استان وجود دارد و توزیع آرد با بهرهگیری از دو شرکت حملونقل متخصص و رعایت استانداردهای لازم انجام میشود.
جعفری تأکید کرد: اطمینان خاطر مردم و مسافران و استمرار زنجیره تأمین کالاهای اساسی از اولویتهای اصلی است.