مدیر کل آموزش و پرورزش چهارمحال و بختیاری ازآغاز کاملاً حضوری سال تحصیلی در ۲هزار و ۷۰ مدرسه چهارمحال و بختیاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهمن خدادادی از آمادگی صددرصدی بیش از ۲ هزار و ۷۰ واحد آموزشی برای پذیرش ۲۱۷ هزار دانش‌آموز در سال تحصیلی جدید خبر داد و تأکید کرد: با اتخاذ تدابیر چندگانه در ساماندهی نیروی انسانی، سال تحصیلی جدید با قوت و به صورت کاملاً حضوری آغاز خواهد شد و هیچ کلاس درسی در استان بدون معلم نخواهد ماند.

وی افزود: دستگاه تعلیم و تربیت استان با اتکا به دو راهبرد محوری «توسعه عدالت آموزشی و تربیتی» و «ارتقای کیفیت و منزلت معلمان»، آماده میزبانی از دانش‌آموزان در ۱۸ منطقه آموزشی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به درخشش استان در شاخص عدالت آموزشی گفت: نرخ پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی به ۹۹.۴۵ درصد رسیده که استان را در جایگاه دوم کشور، پس از آذربایجان شرقی قرار گرفته است. در راستای تحقق عدالت آموزشی، حتی در سخت‌گذرترین و دورافتاده‌ترین مناطق روستایی و عشایری مدارسی با جمعیت ۱ تا ۵ دانش‌آموز دایر شده و اجازه نداده‌ایم هیچ کودکی از چرخه تحصیل بازبماند.