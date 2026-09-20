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حجتالاسلام محمدیعراقی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، با حضور در بیمارستان از آیتالله شبیریزنجانی عیادت کرد.
به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محمدیعراقی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در قم، امروز یکشنبه با حضور در بیمارستان از آیتالله شبیریزنجانی عیادت کرد و از آخرین اقدامات پزشکی انجام شده مطلع شد.
آیتالله شبیری زنجانی به تازگی به دلیل بروز مشکلات داخلی و خونریزی معده در یکی از بیمارستانهای قم بستری شد.
یکی از مسئولان دفتر آیتالله شبیری زنجانی اعلام کرد که حال عمومی این مرجع تقلید رو به بهبود است.