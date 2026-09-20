به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسینی در نشست خبری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز با اصحاب رسانه گفت: در سه سال گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی مهریز توانسته است در نظام رتبه‌بندی سازمان مرکزی هشت رتبه ارتقا پیدا کند که چهار رتبه آن مربوط به سال جاری است.

وی افزود: در این مدت سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد به مجموعه رشته‌های دانشگاه اضافه شده است که شامل فیزیولوژی ورزشی و تندرستی، حسابداری و مهندسی عمران گرایش سازه است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز همچنین به توسعه همکاری دانشگاه با بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات شاخص در این حوزه، راه‌اندازی دانشکده جوار معدنی با همکاری یکی از معادن استان یزد است.

حسینی ادامه داد: دانشجویان این مجموعه اکنون در ترم سوم تحصیل خود قرار دارند و همزمان با اشتغال در معدن، تحصیلات دانشگاهی خود را نیز دنبال می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این طرح، علاوه بر بهره‌گیری از استادان متخصص دانشگاه، از استادان مهارتی نیز استفاده می‌شود و تلاش شده است پیوند مؤثری میان آموزش دانشگاهی و نیاز‌های واقعی صنعت و معدن ایجاد شود.