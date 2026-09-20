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رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز از ارتقای هشت رتبهای این دانشگاه در نظام رتبهبندی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی طی سه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حسینی در نشست خبری رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز با اصحاب رسانه گفت: در سه سال گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی مهریز توانسته است در نظام رتبهبندی سازمان مرکزی هشت رتبه ارتقا پیدا کند که چهار رتبه آن مربوط به سال جاری است.
وی افزود: در این مدت سه رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد به مجموعه رشتههای دانشگاه اضافه شده است که شامل فیزیولوژی ورزشی و تندرستی، حسابداری و مهندسی عمران گرایش سازه است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مهریز همچنین به توسعه همکاری دانشگاه با بخش صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات شاخص در این حوزه، راهاندازی دانشکده جوار معدنی با همکاری یکی از معادن استان یزد است.
حسینی ادامه داد: دانشجویان این مجموعه اکنون در ترم سوم تحصیل خود قرار دارند و همزمان با اشتغال در معدن، تحصیلات دانشگاهی خود را نیز دنبال میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در این طرح، علاوه بر بهرهگیری از استادان متخصص دانشگاه، از استادان مهارتی نیز استفاده میشود و تلاش شده است پیوند مؤثری میان آموزش دانشگاهی و نیازهای واقعی صنعت و معدن ایجاد شود.