از مهم‌ترین مصوبات، احداث مدرسه در سایت ۳۴ هکتاری کاشمر است که باید تا ۱۸ مهرماه به بهره‌ برداری برسد و مسئولان موظف‌اند اجرای آن را تا آخر دنبال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر بر اجرای دقیق و فوری مصوبات شورای مسکن و عمران خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید مصوبات نشست اخیر را به‌صورت مستمر و میدانی پیگیری کنند تا تصمیم‌های اتخاذشده به مرحله اجرا برسد.

محمد قربانی در نشست شورای اداری شهرستان با اشاره به نشست ۱۶ شهریورماه شورای مسکن و عمران استان در کاشمر افزود: این نشست حاصل سه ماه پیگیری مجموعه فرمانداری و استانداری بوده است و نباید مصوبات آن در حد مکاتبات اداری باقی بماند.

وی با اشاره به طرح‌های سایت ۳۴ هکتاری کاشمر گفت: پیمانکار طرح مشخص شده و مسیر دسترسی نیز تعیین شده است؛ همچنین مشاور طرح موظف شده ظرف مدت یک ماه طرح نهایی و تعداد طبقات را ارائه کند.

فرماندار کاشمر ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مصوبات، احداث مدرسه در سایت ۳۴ هکتاری است که باید تا ۱۸ مهرماه به بهره‌برداری برسد و دستگاه‌های مسئول موظف‌اند اجرای این طرح را تا تحقق کامل آن دنبال کنند.

قربانی همچنین به سایت‌های مسکونی ۱۰۰۸ و ۱۲۸ واحدی اشاره کرد و گفت: با تعیین پیمانکار، شهرداری کاشمر موظف است ظرف مدت سه ماه و با استفاده از منابع دولتی، مسائل و مشکلات پیرامونی و مجاور این سایت‌ها را برطرف کند.

وی تأکید کرد: مسئولیت پیگیری بندبه‌بند مصوبات تا مرحله تحقق عینی بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی است و باید روند اجرای تعهدات به‌صورت مستمر گزارش و دنبال شود.

فرماندار کاشمر در بخش دیگری از سخنان خود با ادای احترام به مدافعان امنیت کشور و آرزوی توفیق برای دولت، از تلاش فعالان حوزه‌های تولید، کشاورزی و صنعت شهرستان در تأمین نیاز‌های عمومی و ایستادگی در برابر فشار‌های اقتصادی و تحریمی قدردانی کرد.

قربانی همچنین بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ روانی و رسانه‌ای تأکید کرد و از فعالان رسانه‌ای و فرهنگی شهرستان خواست با تبیین دستاورد‌ها و ظرفیت‌های موجود، در تقویت انسجام اجتماعی نقش‌آفرینی کنند.