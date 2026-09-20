رئیس پلیس راهور استان قم از اجرای پرقدرت و نوین طرح همیار پلیس در تمامی مدارس استان از ابتدای مهرماه خبر داد و تأکید کرد که این طرح با رویکرد درونی‌سازی قانون‌مندی و تبدیل دانش‌آموزان به سفیران نظم و امنیت اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس پلیس راهور استان قم با اشاره به سابقه موفق طرح همیار پلیس که از سال ۱۳۸۵ آغاز شده، گفت: این طرح که با هدف کاهش سوانح رانندگی متولد شد، امروز به یک راهبرد عملیاتی تبدیل شده است.

سرهنگ غلامرضا صدفی با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید، رویکرد پلیس راهور قم فراتر از صدور کارت همیار پلیس خواهد بود، گفت: هدف اصلی، درونی‌سازی قانون‌مندی در دانش‌آموزان است که به عنوان ناظران آگاه و سفیران نظم و امنیت، نقش مؤثری در کاهش تخلفات رانندگی ایفا خواهند کرد.

وی افزود: پلیس راهور استان قم تمامی زیرساخت‌های آموزشی و حضور کارشناسان خبره را برای تربیت این سفیران کوچک فراهم کرده و تجربه نشان داده است که حضور فرزندان به عنوان ناظر قانون در خودرو، رانندگان را به سمت رانندگی ایمن سوق می‌دهد.

رئیس پلیس راهور استان قم از اولیای دانش‌آموزان خواست تا با استقبال از این طرح، همیاران پلیس را در اجرای مأموریت فرهنگی‌شان برای تضمین سلامت خانواده و جامعه یاری کنند.