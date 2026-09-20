به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با اشاره به کشف ۷۵۹ کیلوگرم انواع مواد مخدر و دستگیری ۷ متهم در سه عملیات پلیسی گفت: مأموران پلیس در نخستین عملیات، در بازرسی از یک دستگاه کامیون، ۶۲۴ کیلوگرم تریاک و حشیش کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

سردار شجاعی‌نسب افزود: در ادامه این عملیات، ۲ نفر دیگر از عوامل مرتبط با این محموله نیز دستگیر شدند.

وی گفت: در عملیاتی دیگر، مأموران با بازرسی از یک دستگاه تریلی، ۸۵ کیلوگرم شیشه و هروئین کشف و یک متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: مأموران انتظامی همچنین در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری، ۵۰ کیلوگرم تریاک کشف کردند که در این رابطه ۳ متهم دستگیر و خودرو توقیف شد.

سردار شجاعی‌نسب افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴ هزار متهم در حوزه مبارزه با مواد مخدر دستگیر، حدود ۳ هزار و ۹۰۰ پرونده تشکیل و ۵۷۹ دستگاه خودرو توقیف شده است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین از انهدام ۳۵ باند تهیه، توزیع و حمل مواد مخدر و مهر وموم ۱۲ مکان آلوده در استان خبر داد.

سردار شجاعی‌نسب گفت: رصد محور‌های مواصلاتی، کنترل و پاکسازی نقاط آلوده و شناسایی و رصد مجرمان و افراد سابقه‌دار، به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد.