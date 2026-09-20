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رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران تصریح کرد: با حمایتهای جدی دولت از واردکنندگان، مشکلی در تامین کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی نخواهیم داشت.
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، اسحاق بندانی در جلسه هم اندیشی و هماهنگی تامین نهادههای کشاورزی که با حضور معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی و اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با اشاره به حمایتهای دولت از واردکنندگان، اظهار داشت: انتظار داریم دولت اقدامات و تمهیدات بیشتری نسبت به رفع مشکلات موجود در این زمینه انجام دهد.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به شرایط مناسب مبادی ورودی نهادهها در بنادر شمالی افزود، در خصوص واردات نهاده من به مردم اطمینان میدهم که هیچ مشکلی نداریم، اما مهم مدیریت و تسهیل شرایط دسترسی بهره برداران به این نهادهها و تجهیزات و منابع داخلی مثل گاز و ... در عرصه تولید است.
بندانی اظهار داشت: «در خصوص موضوع سوخت گلخانهها، نباید منتظر رسیدن فصل سرما و وقوع بحران بمانیم. پیشگیری از بحران، ضروری است؛ نه اینکه زمانی که هوا سرد شد و گاز قطع گردید، تازه به فکر تماس و پیگیری بیفتیم. باید از همین حالا با وزارت نفت تعیین تکلیف کنیم که در صورت اعمال محدودیت، اولویت گلخانههای فعال چیست، سوخت جایگزین باید چه میزان ذخیره شود و تا چند ساعت قطعی را میتوانند تحمل کنند. این هماهنگی باید هماکنون صورت گیرد. انتظار ما این است که معاونت زراعت بهعنوان متولی امر، این هماهنگی بینبخشی را در دولت مدیریت کند.»
وی در ادامه با اشاره به شرایط حساس کشور افزود: «امروز کشور در وضعیتی است که حفظ انسجام اجتماعی از هر مسئله دیگری واجبتر است. دولت در حال حاضر تحت فشارهای بیسابقه ناشی از تحریم و جنگ اقتصادی قرار دارد. در فضای مجازی ادعاهایی مطرح میشود مبنی بر اینکه واردات از برخی مسیرها ممکن نیست یا دولت اجازه واردات نمیدهد. بنده بهعنوان نماینده اتاق بازرگانی ایران، اعلام میکنم که این ادعا از اساس کذب است. در حال حاضر مدلهای مختلفی برای واردات نهادههای دامی وجود دارد؛ از جمله مدل “قبض انبار” که طبق آن، هر بازرگان یا تولیدکنندهای که کالا را به گمرک وارد کند، میتواند به سامانه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مراجعه کرده و ثبت سفارش انجام دهد. اگر مانعی در این مسیر وجود داشته باشد، کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی آماده پیگیری و رفع مشکلات است.»
بندانی در پایان خاطرنشان کرد: «همچنین با پیگیریهای صورتگرفته طی یک سال اخیر و با ورود آقای دکتر طلایی، روند ثبت سفارش نهادههایی مانند ذرت و روغن بهبود یافته و از سیستم سهمیهبندی عبور کردهایم؛ اگرچه هنوز فرایندها بهطور کامل روان نیست. بنده با وجود انتقادات تندی که نسبت به عملکرد دولت دارم، معتقدم در شرایط فعلی دامن زدن به تنشهای داخلی و مخدوش کردن انسجام اجتماعی به صلاح کشور نیست.»