پس از هشت ماه تعطیلی که به دلیل شرایط جنگی کشور بر دانشگاه‌ها تحمیل شد، اینک در‌های دانشگاه اصفهان بار دیگر به روی دانشجویان گشوده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ خیابان‌های منتهی به دانشگاه اصفهان از ساعات اولیه صبح شاهد حضور دانشجویانی بود که پس از ماه‌ها آموزش از راه دور و تعویق‌های مکرر، اینک به فضای دانشکده‌ها بازگشته‌اند.

برای بسیاری از آنها، این بازگشت فقط آغاز یک ترم تحصیلی جدید نیست؛ بازگشت به روال عادی زندگی دانشجویی است که طی ماه‌های گذشته در سایه نگرانی‌های ناشی از شرایط جنگی، دستخوش وقفه‌های پی‌درپی شده بود.

دانشگاه اصفهان به‌عنوان دانشگاه جامع و مادر استان اصفهان با حدود ۱۵ هزار دانشجو و ۶۵۰ عضو هیات علمی، یکی از دانشگاه‌های برتر کشور است.