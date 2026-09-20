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خانواده نیکاندیش اصغریراد با اهدای ۵۰۰ میلیون تومان به طرح توسعه پایگاه بهداشتی شماره ۲ شهرک اندیشه جاجرم، یاد و نام بانوی درگذشته این خانواده را در مسیر خدمت به سلامت مردم ماندگار کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاجرم گفت: این اقدام خیرخواهانه با هدف کمک به پیشبرد و توسعه پروژه پایگاه بهداشتی شماره ۲ شهرک اندیشه انجام شده و نمونهای ارزشمند از مشارکت خیران در حوزه سلامت است.
مرتضی صادقی افزود: کمک ۵۰۰ میلیون تومانی خانواده اصغریراد را میتوان نمونهای از نذر سلامت دانست؛ اقدامی که آثار خیر آن میتواند سالها در زندگی مردم و ارائه خدمات بهداشتی به شهروندان شهرستان جاجرم ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: یکی از زیباترین جلوههای کار خیر این است که انسان پس از خود، اثری ماندگار برای خدمت به دیگران به یادگار بگذارد و این خانواده با اختصاص این مبلغ برای توسعه زیرساخت بهداشتی، نام عزیز سفرکرده خود را با خدمت به مردم پیوند زدند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان جاجرم گفت: هر خدمتی که در آینده در این پایگاه بهداشتی به مردم ارائه شود، یادآور این اقدام خیرخواهانه خواهد بود و میتواند به عنوان صدقه جاریه، ثمرات معنوی ارزشمندی برای روح آن مرحومه داشته باشد.