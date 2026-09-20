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رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد از تعیین نرخ جدید سرویس مدارس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد، شیرکو نورانی گفت: بر اساس نرخهای مصوب ستاد تنظیم بازار، هزینه ماهانه سرویس مدارس با اتوبوس و مینیبوس در مسیرهای عادی یک میلیون تومان و در مسیرهای بلند یا خاص یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی افزود: برای ون نیز نرخ مسیرهای کوتاه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و مسیرهای بلند یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری مهاباد با اشاره به نرخ خودروهای سواری گفت: هزینه سرویس با خودروهای سواری نیز برای مسیرهای کوتاه دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و برای مسیرهای بلند دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
به گفته نورانی، این نرخها پس از تصویب در ستاد تنظیم بازار، برای تأیید نهایی به کمیته تخصصی مربوط ارائه خواهد شد.