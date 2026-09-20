همزمان با سفر آسیابی، رئیس سازمان زندان‌ها به استان فارس، ۴۰۵ زندانی واجد شرایط از ندامتگاه‌های این استان آزاد شدند .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی که با حضور رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان و جمعی از مدیران سازمانی برگزار شد، ۴۰۵ زندانی واجد شرایط از زندان‌های استان فارس آزاد شدند. از این تعداد، ۵۵ نفر محکومان جرائم غیرعمد زندان مرکزی شیراز بودند که با حمایت‌های قضایی به آغوش خانواده بازگشتند.

در ادامه رئیس سازمان زندان‌ها با حضور در زندان مرکزی شیراز، پروژه‌های زیرساختی ازجمله «مجتمع اشتغال صنعت‌محور»، «سایت انبار البسه و امانات» و همچنین «مدرسه شش‌کلاسه ویژه زندان» را رسماً افتتاح کرد. این پروژه‌ها در جهت بهبود شرایط اشتغال، بهینه‌سازی فرآیند‌های لجستیکی و توسعه فضا‌های آموزشی برای مددجویان راه‌اندازی شده است.

آسیابی در بخش دیگری از برنامه‌های خود از دیگر مراکز اصلاحی‌وتربیتی شهر شیراز ازجمله مجتمع کاردرمانی فارس و کانون اصلاح و تربیت استان بازدید کرد و در جریان فعالیت‌های تأمینی و تربیتی شاخص قرار گرفت.

رئیس سازمان زندان‌ها در حاشیه این بازدیدها، انتقال زندان عادل‌آباد به خارج از محدوده شهری را یکی از اولویت‌های راهبردی و سازمانی عنوان کرد و بر لزوم پیگیری جدی برای تحقق این مطالبه تأکید ورزید.