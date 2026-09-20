



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کلنگ مرکز الحاقی و تکمیلی بیمارستان مادر و کودک شیرآباد عنوان مجتمع درمانی سیمین مدرسی بر زمین زده شد.

به گفته مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس اجرای عملیات ساخت این مرکز در زمینی به مساحت زیربنایی، ۶ هزار متر مربع با کمک خیران در تامین هزینه‌ها و اهدا زمین آغاز شد.

دکتر رامجردی ساخت کلینیک، بخش‌های نازایی و جراحی را از جمله کاربری‌های این مرکز برشمرد.

این مرکز در مدت سه سال ساخته می‌شود.