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کلنگ مرکز الحاقی و تکمیلی بیمارستان مادر و کودک شیرآباد عنوان مجتمع درمانی سیمین مدرسی بر زمین زده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کلنگ مرکز الحاقی و تکمیلی بیمارستان مادر و کودک شیرآباد عنوان مجتمع درمانی سیمین مدرسی بر زمین زده شد.
به گفته مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس اجرای عملیات ساخت این مرکز در زمینی به مساحت زیربنایی، ۶ هزار متر مربع با کمک خیران در تامین هزینهها و اهدا زمین آغاز شد.
دکتر رامجردی ساخت کلینیک، بخشهای نازایی و جراحی را از جمله کاربریهای این مرکز برشمرد.
این مرکز در مدت سه سال ساخته میشود.