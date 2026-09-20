رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از افزایش ۷۴ درصدی تولید موز در این استان در سه سال اخیر خبر داد و گفت: تولید این محصول از ۱۹۹ هزار تُن در سال ۱۴۰۲ به ۳۴۸ هزار تن در سال جاری رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، علیرضا دهمرده گفت: سیستان و بلوچستان با برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه کشت و تولید محصولات گرمسیری به‌ویژه موز دارد و توسعه باغ‌های موز در این استان با توجه به سند توسعه این محصول در دستور کار قرار گرفته است.

وی، سطح زیر کشت باغ‌های موز در این استان را ۱۳ هزار و ۵۱۶ هکتار اعلام کرد و گفت: با بهره‌گیری از روش‌های نوین تولید و استفاده از ظرفیت‌های موجود در مناطق مستعد استان زمینه رشد قابل توجه تولید موز را فراهم شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شهرستان‌های زرآباد، دشتیاری، چابهار، کنارک، راسک، قصرقند و سرباز از قطب‌های تولید موز در این استان به‌شمار می‌روند، افزود: بیشترین میزان تولید این محصول در شهرستان زرآباد پایتخت موز است.