به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، این برنامه به تهیه کنندگی احسان ربیعی شنبه به مدت ٦٠ دقیقه با بخش‌های مختلفی از جمله کارشناسان مذهبی، دعوت از شعرا، گروه سرود، گزارش مردمی، اجرای دکلمه، موسیقی و تصویر، گروه نمایش زنده رادیویی روی آنتن رفت.

میلاد نور با محوریت بررسی ابعاد شخصیت معنوی و عرفانی و فضایل ایشان بر اساس قرآن و روایات و همچنین به فضائل اخلاقی و اجتماعی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به سیره و زندگی ایشان می‌پردازد.

این برنامه با حال و هوایی شاد و بخش‌هایی از جمله پخش موسیقی پاپ و محلی و گفت‌و‌گو با مسئولان از بخش‌های متنوع این برنامه بود.

اجرا محمدعلی کردمصطفی، کارمند تولید سیدکاظم علوی، کارگردان تلویزیونی ابراهیم امیر خانی، نورپرداز مجید شیخی، تصویربرداران حسینعلی افخمی، مسعود قربانی و جمال الدین نصرتی، صدابردار ولی اسماعیل زاده، دستیار صدا و تصویر قدیر فدایی، منشی صحنه سیدکاظم علوی، تدوین تازه گل ایگدری، فنی سعید تازیکی و موسی حسام، ارتباطات زمینی و ماهواره‌ای محمدنقی جعفری، تاسیسات مجیدجهانشاهی است.