نخستین خودروی دارای پلاک منطقه آزاد اروند، پس از طی فرآیندهای قانونی و انجام تشریفات مربوط، موفق به دریافت پلاک ملی و مجوز تردد در سرزمین اصلی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد حسینی‌نصر، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اظهار داشت: نخستین خودروی مشمول این فرآیند در منطقه آزاد اروند، پس از طی مراحل قانونی و انجام تشریفات لازم، پلاک ملی دریافت کرد و امکان تردد آن در سرزمین اصلی فراهم شد.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این فرآیند در چارچوب مقررات ابلاغی افزود: بر اساس تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ت۶۱۶۸۷هـ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیئت وزیران، خودرو‌هایی که تا تاریخ ابلاغ آیین‌نامه مربوط، به‌صورت قانونی از مبادی گمرکی وارد کشور شده و در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاز به تردد بوده‌اند، در صورت پرداخت عوارض، بدهی‌ها، حقوق ورودی و رعایت سایر ضوابط و مقررات، امکان پلاک‌گذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری را خواهند داشت.

حسینی‌نصر ادامه داد: در این چارچوب، خودرو‌هایی که مدل سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ بوده، در صورت برخورداری از شرایط قانونی و طی مراحل و تشریفات تعیین‌شده، می‌توانند مشمول فرآیند تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی شوند.

وی تصریح کرد: اجرای این مصوبه، ضمن فراهم کردن امکان تعیین تکلیف خودرو‌های واجد شرایط، فرآیند بهره‌مندی مالکان این خودرو‌ها از ظرفیت قانونی تردد در سرزمین اصلی را تسهیل می‌کند و صدور نخستین پلاک ملی در منطقه آزاد اروند، گام عملیاتی مهمی در اجرای این فرآیند به شمار می‌رود.

معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند بیان داشت: مالکان خودرو‌های واجد شرایط می‌توانند با دریافت کد شیما (ثبت پلاک ملی) از درگاه یکپارچه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نسبت به انجام ثبت آماری در سامانه جامع تجارت به نشانی ntsw.ir اقدام کرده و پس از آن، با مراجعه به امور گمرکی سازمان منطقه آزاد اروند، فرآیند معرفی به گمرک جمهوری اسلامی ایران را طی کنند.

وی اضافه کرد: تحقق نخستین مورد پلاک‌گذاری ملی در منطقه آزاد اروند، حاصل پیگیری و هماهنگی میان سازمان منطقه آزاد اروند، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و دستگاه‌های مرتبط است و می‌تواند مسیر اجرایی استفاده سایر مالکان واجد شرایط از این ظرفیت قانونی را نیز روشن‌تر کند.

این فرآیند در چارچوب مقررات مصوب و پس از احراز شرایط قانونی خودرو‌ها و پرداخت حقوق و عوارض مربوط انجام خواهد شد.