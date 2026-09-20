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معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: هفته فرهنگی ایران در روسیه از دوم تا چهاردهم مهرماه با هدف تعمیق روابط فرهنگی و مردمی دو کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حسین دیوسالار در نشست خبری تشریح برنامههای هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، با اشاره به اهمیت دیپلماسی فرهنگی و عمومی در روابط بینالملل اظهار کرد: حوزه روابط میان ملتها و کشورها دارای مؤلفههای مختلفی است و از سیاست خارجی و اقتصاد گرفته تا حوزههای فرهنگی و اجتماعی را دربرمیگیرد.
وی افزود: دیپلماسی فرهنگی و عمومی یکی از مؤلفههای مهم تعاملات بینالمللی و از عناصر تأثیرگذار در قدرت نرم کشورها و دولتها محسوب میشود و جمهوری اسلامی ایران از ظرفیتهای قابل توجهی در این زمینه برخوردار است.
دیوسالار با اشاره به ظرفیت ایران در حوزه روایتگری و تصویرسازی فرهنگی گفت: ایران از ظرفیت بالایی برای روایتگری، تصویرسازی و تعامل با ملتهای مختلف برخوردار است و میتواند از این ظرفیت در عرصه بینالمللی برای ارتباط مؤثر با ملتها و تعامل سازنده با دولتها استفاده کند.
وی فرهنگ، هنر، تمدن، تاریخ، شعر و ادبیات را از جمله مهمترین مؤلفههای قدرت فرهنگی ایران دانست و تصریح کرد: مردم ایران نیز بخش مهمی از این ظرفیت را شکل میدهند و مجموعه این مؤلفهها نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران از توانمندی ارزشمندی برای گفتوگو و تعامل با جهان برخوردار است.
روایت ایران معاصر در کنار ایران تاریخی
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای ایران معاصر در کنار پیشینه تاریخی و تمدنی کشور اظهار کرد: در معرفی ایران به جهان، باید ایران امروز را نیز در کنار ایران تاریخی و فرهنگی مورد توجه قرار داد.
وی گفت: ایران معاصر دارای گفتمانی قابل شنیدن در عرصه بینالمللی است؛ گفتمانی که بر صلح، برادری، برابری، دوستی ملتها، پرهیز از جنگ و دفاع از کشور استوار است.
دیوسالار ادامه داد: گفتمان مقاومت و ایستادگی، در کنار توسعه و پیشرفت، فناوری، علم و دستاوردهای ایران در عرصههای مختلف، بخشی از مؤلفههای ایران امروز است که باید در تعاملات فرهنگی و بینالمللی به جهان معرفی شود.
وی با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه اظهار کرد: از دوم تا چهاردهم مهرماه، شاهد برگزاری سلسله برنامههای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه خواهیم بود.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: این رویداد در چارچوب نقشه راه و در ذیل اراده مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه برای توسعه روابط دو کشور در ابعاد مختلف برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: هفته فرهنگی ایران در روسیه امسال با گستردگی بیشتری برگزار خواهد شد و امیدواریم این برنامه بتواند به قوام و تعمیق روابط میان دو ملت بزرگ ایران و روسیه در ابعاد مختلف کمک کند.
دیوسالار تأکید کرد: در این رویداد تلاش میشود روایت ایران امروز در کنار ایران تاریخی و فرهنگی در عرصه روسیه به نمایش گذاشته شود.
تأکید وزارت فرهنگ و سازمان فرهنگ بر توسعه همکاری با روسیه
وی برگزاری این رویداد را مبتنی بر اراده و تأکید مقامات عالی دو کشور دانست و گفت: در این زمینه، تأکیدات سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر ضرورت اجرای این برنامه و همچنین هدایت، حمایت و راهبری ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نقش مهمی داشته است.
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: با حمایت و راهبری ریاست سازمان، معاونت توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی و دیگر بخشهای سازمان، در کنار نهادهای مختلف کشور، تلاش کردهاند زمینه ورود به عرصه جدیدی از تعاملات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با روسیه فراهم شود.
وی ادامه داد: هدف این است که همکاریهای فرهنگی و هنری نیز همگام با روابط و تعاملات سیاسی و سایر ابعاد مناسبات ایران و روسیه توسعه یابد و قدرت و عمق بیشتری پیدا کند.
دیوسالار همچنین با اشاره به نقش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در عرصه دیپلماسی فرهنگی خاطرنشان کرد: این سازمان در چارچوب مأموریتهای خود، محوریت و نقش مهمی در توسعه ارتباطات فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها دارد و برگزاری هفته فرهنگی ایران در روسیه نیز در همین چارچوب دنبال میشود.