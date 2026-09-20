همزمان با دویست‌وسی‌وششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، از سردیس سردار شهید حسین خرازی، به عنوان بزرگترین سردیس شهید کشور، در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در حاشیه دویست‌وسی‌وششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان امروز _یکشنبه بیست‌ونهم شهریور_ از سردیس سردار شهید حسین خرازی در بزرگراه شهید دستجردی رونمایی شد؛ اثری که به عنوان بزرگترین سردیس شهید کشور، در ورودی شهر اصفهان نصب شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در این مراسم با اشاره به ضرورت ماندگار کردن حماسه‌های تاریخی گفت: باید علاوه بر یادمان‌های دفاع مقدس، نماد‌های حضور مردم و دفاع‌های اخیر را نیز در شهر بسازیم، چراکه این وقایع باید در تاریخ ثبت و ماندگار شود.

محمد نورصالحی، افزود: ثبت این حماسه‌ها در قالب نماد‌ها و آثار شهری می‌تواند بخشی از وقایع مهم و تاریخی را در فضای شهر ماندگار کند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بر اهمیت توجه به نماد‌های شهری با محوریت شهدا و حماسه‌های تاریخی تأکید کرد تا یاد و خاطره این رویداد‌ها در فضای شهری و حافظه عمومی ماندگار شود.

سردار شهید حسین خرازی سال ۱۳۳۶ در اصفهان متولد شد و در جنگ ایران و عراق از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شمار می‌آمد و فرماندهی لشکر ۱۴ امام‌حسین (ع) را برعهده داشت.

شهید خرازی در طول دوران دفاع مقدس در عملیات‌های طریق‌القدس، فتح‌المبین، بیت‌المقدس، رمضان، والفجر ۴، بدر و والفجر ۸ حضوری فعال داشت.

شهید خرازی در خلال عملیات خیبر در پی برخورد ترکش، دست راست خود را از دست داد، ولی پس از مدتی به صحنه نبرد بازگشت و سرانجام در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به شهادت رسید.