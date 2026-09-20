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مرحله نخست خانه تاریخی خادم باشی، بنایی با قدمت بیش از ۱۷۰ سال و منتسب به خادم بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی با کاربری رستوران سنتی، با حضور محسنی بندپی معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مرحله اول خانه تاریخی خادم باشی، بنایی با قدمت بیش از ۱۷۰ سال و منتسب به خادم بقعه شیخ صفیالدین اردبیلی، با حضور معاون وزیر گردشگری و مسئولان استانی در محله سرتیپآباد اردبیل افتتاح شد.
انوشیروان محسنی بندپی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: یکی از سیاستهای وزارت میراث فرهنگی، واگذاری بناهای تاریخی از طریق صندوق توسعه و احیای بناهای تاریخی برای جلوگیری از فرسودگی و تخریب این بناهاست.
وی افزود: تاکنون ۲۰۰ بنای تاریخی برای احیا و بهرهبرداری واگذار شده که ۱۳۰ مورد از آنها به طور کامل به بهرهبرداری رسیده است.
محسنی بندپی با اشاره به ظرفیت خانه تاریخی خادمباشی اردبیل عنوان کرد: این بنا با سرمایهگذاری بخش خصوصی و در قالب قرارداد بلندمدت احیا شده و فاز نخست آن با ایجاد رستوران و بخش صنایعدستی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی همچنین از وجود سه هزار و ۷ پروژه نیمهتمام گردشگری در کشور خبر داد و گفت: برای تکمیل این پروژهها بیش از یکهزار و ۳۰۰ همت اعتبار نیاز است و وزارتخانه از ظرفیتهای مختلف تأمین مالی برای حمایت از سرمایهگذاران استفاده میکند.
وی بر ضرورت توسعه گردشگری خارجی نیز تأکید کرد و گفت: معرفی ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و گردشگری ایران در نمایشگاههای بینالمللی و فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی میتواند به جذب گردشگران خارجی کمک کند.
محسنی بندپی با اشاره به برنامههای وزارت میراث فرهنگی برای توسعه بازار گردشگری چین افزود: تلاش میشود در نمایشگاههای مهم این کشور ظرفیتهای گردشگری استانها از جمله اردبیل معرفی شود و دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز اقامتی استان نیز در این رویدادها حضور فعال داشته باشند.
بهزاد افشاری، یکی از سرمایهگذاران این خانه تاریخی، اظهار کرد: هزینههای این پروژه از آورده شخصی سرمایهگذاران آن، برادران امانی و افشاری، تأمین میشود و انتظار میرود مسئولان با ارائه تسهیلات بانکی، روند ادامه اجرای پروژه را تسهیل کنند.
وی با اشاره به برآورد ۱۳۰ میلیارد تومانی این پروژه افزود: تاکنون حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان صرف بازسازی و مرمت این خانه شده است و با تزریق حدود ۷۰ میلیارد تومان، فاز دوم پروژه که شامل ۲۵ اتاق است، تا سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
افشاری درباره کاربری این بنای تاریخی گفت: این مکان به دو بخش پذیرایی و اقامتی تقسیم شده و عرصه و اعیان آن سه هزار و ۶۰۰ متر است. بخش پذیرایی فاز اول با همکاری مسئولان بازسازی و مرمت شده است.
وی ادامه داد: بخش پذیرایی این مجموعه تاریخی شامل غذاهای سنتی، کافه و رستوران است و بخش دیگری نیز برای صنایعدستی در نظر گرفته شده که با عنوان موزه رستوران فعالیت خواهد کرد.
سرمایهگذار این خانه تاریخی با قدردانی از مسئولان و اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: با همکاری مسئولان استانی، طرح ترافیک و پیادهروسازی معابر محدوده این مکان تاریخی ساماندهی شده و این بنای تاریخی در اختیار عموم همشهریان و گردشگران قرار میگیرد.