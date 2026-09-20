مهلت پرداخت برخی شناسه‌های بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هرمزگان تا ۳۱ شهریور تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان هرمزگان گفت: مشمولان این شناسه‌ها تنها تا ۳۱ شهریور برای پرداخت و تعیین تکلیف بیمه خود فرصت دارند.

نوید جعفرپور افزود: مهلت پرداخت شناسه‌های صادرشده بابت نام‌نویسی اولیه و تمدید دوره بیمه‌پردازی که در بهمن و اسفندماه ۱۴۰۴ و همچنین از اول فروردین تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ صادر شده‌اند، تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی گفت: شناسه‌های صادرشده بابت خرید سنوات دوران خدمت نظام وظیفه عمومی نیز که از اول خردادماه ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ صادر شده‌اند، مشمول این تمدید هستند و متقاضیان تا پایان شهریورماه فرصت پرداخت دارند.

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جعفرپور افزود: هدف از این تمدید ایجاد فرصت مجدد برای بیمه‌شدگان و متقاضیان و جلوگیری از وقفه در روند بیمه‌پردازی است.

وی گفت: مشمولان برای بررسی وضعیت شناسه و دریافت راهنمایی می‌توانند به کارگزاری‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در سراسر استان مراجعه یا با کارگزاری مربوط تماس بگیرند.