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۱۲۷۲ مدرسه آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم، امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبیرستان حلی ۵ تهران بهصورت همزمان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این جنگ، در مجموع ۱۲۸۸ مدرسه در نقاط مختلف کشور دچار آسیب شدند که با تلاش مجموعه آموزش و پرورش و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، عملیات بازسازی بخش عمده این مدارس انجام شد. بر اساس اعلام وزیر آموزش و پرورش، از مجموع ۱۲۸۸ مدرسه آسیبدیده، ۱۲۷۲ مدرسه امروز به بهرهبرداری رسید و بار دیگر در چرخه فعالیت آموزشی قرار گرفت. همچنین ۱۶ مدرسه بهطور کامل تخریب شدهاند که عملیات بازسازی و احداث مجدد آنها در دستور کار قرار گرفته و بر اساس برنامه اعلامشده، این مدارس تا مهر ۱۴۰۶ آماده بهرهبرداری خواهند شد. مراسم امروز با محوریت «روایت ایستادگی مدارس ایران» برگزار شد؛ روایتی از بازسازی مدارسی که در جنگ آسیب دیدند و تلاش برای بازگرداندن دانشآموزان به فضای عادی آموزش. در این مراسم، آخرین اقدامات انجامشده برای بازسازی مدارس آسیبدیده تشریح و بر ضرورت تداوم روند نوسازی و مقاومسازی فضاهای آموزشی تأکید شد. دبیرستان حلی ۵ تهران نیز بهعنوان محل برگزاری این آیین، امروز میزبان مسئولان آموزش و پرورش و جمعی از دانشآموزان و فرهنگیان بود.