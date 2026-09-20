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رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری استان کرمانشاه از اجرای آزمایشی طرح جنگلداری اجتماعی در شهرستان پاوه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، عبدالعلی جلیلیان گفت: مطالعات اجرای طرح جنگلداری اجتماعی سال گذشته انجام شد و امسال اجرای آن به صورت پایلوت در شهرستان پاوه آغاز میشود.
وی هدف اصلی این طرح را جلب مشارکت جوامع محلی و بهرهبرداران برای حفاظت، توسعه، احیاء و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: این طرح با رویکرد پایین به بالا اجرا میشود و نیازها و ظرفیتهای جوامع محلی و بهرهبرداران در روند اجرای آن مورد توجه قرار میگیرد.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با بیان اینکه حفاظت از جنگلها محور اصلی این طرح است، گفت: در قالب یک برنامه پنجساله، اقدامات مربوط به حفاظت، احیاء و بهرهبرداری اصولی از منابع طبیعی با مشارکت مردم دنبال میشود.
جلیلیان، توانمندسازی جوامع محلی را از دیگر محورهای این طرح دانست و افزود: با مشارکت مستقیم جوامع محلی و بهرهبرداران، زمینه افزایش حس مسئولیتپذیری و مشارکت مردم در حفاظت از جنگلها فراهم میشود و انتظار میرود این مشارکت در کاهش تخریب، جلوگیری از تجاوز به اراضی و مقابله با آتشسوزیهای جنگلی مؤثر باشد.
وی با اشاره به اینکه اجرای طرح فقط در محدوده جنگلهای طبیعی انجام میشود، اظهار داشت: در بخشهایی که برای توسعه پوشش جنگلی نیاز به بذرکاری یا نهالکاری باشد، از گونههای بومی منطقه از جمله بنه، بلوط، گلابی جنگلی، افرا و کیکم استفاده خواهد شد.
رئیس اداره جنگلداری و جنگلکاری استان کرمانشاه گفت: امسال در کنار اجرای طرح جنگلداری اجتماعی، ۱۰۰ هکتار بذرکاری نیز در این منطقه پیشبینی شده و حفاظت از عرصههای جنگلی در برابر حریق و سایر عوامل تهدیدکننده نیز به صورت جدی دنبال خواهد شد.