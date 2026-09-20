به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه‌ای هیات امنایی قائم‌شهر گفت: این مرکز که در دو بخش دولتی و خصوصی فعالیت می‌کند دارای ۱۵ کارگاه آموزشی و مهارتی دولتی و بیش از ۳۰۰ آموزشگاه آزاد فنی حرفه‌ای خصوصی است که در شهرستان قائم شهر مشغول فعالیت هستند.

سعید میرزایی با اشاره به بهره مندی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای از ۲۰ هزار استاندارد‌های مهارتی که جزء استاندارد‌های بین المللی است افزود: کارآموزان این مرکز پس از موفقیت در آزمون‌ها، گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی دریافت می‌کنند ودر سال گذشته بیش از ۸ هزار نفر در رشته‌هایی، چون صنایع چوب، ماشین‌ابزار، برق، کشاورزی، رایانه و فناوری اطلاعات در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای هیات امنایی قائم شهر دوره‌های مهارت آموزی گذراندند.

وی، فعالیت ۳۰۰ آموزشگاه آزاد را از ظرفیت‌های بالای مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای قائم شهر عنوان کرد که در گستره حوزه‌های مهارتی بیشتر، نقش پررنگی در آموزش و مهارت آموزی کارآموزان و هنرجویان در رشته‌های مختلف صنایع دستی، پوشاک، طلا و جواهرسازی و مراقبت و زیبایی ایفا می‌کنند.



میرزایی با اشاره به ویژگی متمایز ساختار هیأت امنایی مرکز فنی و حرفه‌ای قائم شهر، از برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی کوتاه مدت خبر داد وگفت:با تسهیل‌گری اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان ضمن برگزاری ۱۲۰ کارگاه آموزشی کوتاه‌مدت (۱ تا ۳ روزه) بیش از ۷ هزار شرکت‌کننده از سراسر کشور موفق به شرکت در این دوره‌ها شدند که این اقدام در سطح مراکز فنی و حرفه‌ای کشور بی سابقه بوده است.

وی همچنین از آغاز فعالیت‌های مهارتی در صنعت ورزش با ۶۴ استاندارد مشخص به عنوان یک پروژه پایلوت در قائم شهر خبر داد که طبق برنامه پیش بینی شده سایت و فضای مناسب آموزشی و عملی صنعت ورزش در این مرکز ایجاد خواهد شد.

میرزایی درباره بخش توسعه‌ای این مرکز از اجرای پروژه ملی احداث ساختمان «هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال» در قائم شهر یاد کرد و آن را منشأ تحول در اشتغال و کسب‌وکار‌های نوین دانست که با تمرکز این مجموعه بر نخبه‌پروری و اختراعات پایه، مشاغل جدید شناسایی و آموزش داده خواهند شد.

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای هیات امنایی قائم شهر همچنین از ایجاد هنرستان وابسته در این مرکزخبر داد که با انعقاد تفاهم‌نامه بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان فنی و حرفه‌ای مقرر شد باراه انداری این هنرستان امکان جذب و مهارت آموزی ۱۰۰ دانش آموز هنرجو در رشته‌های مکانیک خودرو، تاسیسات، صنایع چوب و ماشین‌ابزار در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای هیات امنایی قائم شهر فراهم شود.