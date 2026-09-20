به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عملیات اجرایی طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار با هدف افزایش تاب‌آوری شبکه، کاهش تلفات انرژی و بهبود کیفیت ولتاژ در محلات جنوبی شهر بوشهر و روستا‌های همجوار با شتاب در حال انجام است.

این طرح جهادی، ۳۰ کیلومتر از شبکه مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده و با نصب و تعویض ۲۴۰ اصله پایه فشار ضعیف و ساخت ۲ کیلومتر شبکه فشار متوسط، پایداری شبکه توزیع برق در مناطقی نظیر بندرگاه، هلیله و محلات جنوبی ارتقا می‌یابد.

کاهش سرقت سیم، ارتقای ایمنی عمومی و افزایش مقاومت شبکه در برابر طوفان و شرایط نامساعد جوی از مهم‌ترین مزایای این طرح به شمار می‌رود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهر امسال به بهره‌برداری کامل برسد.