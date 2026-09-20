همزمان با فرارسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس، شبکه نمایش سیما با پخش مجموعه‌ای از فیلم‌های سینمایی با موضوع دفاع مقدس، حماسه، ایثار و مقاومت، مخاطبان خود را به تماشای روایت‌هایی از سال‌های دفاع و ایستادگی دعوت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فیلم‌های سینمایی «سجده بر آب»، «الماس بنفش»، «فرار مرگبار»، «حماسه مجنون»، «پایگاه جهنمی»، «پاتک» و «پرواز در نهایت» از سه‌شنبه ۳۱ شهریور تا دوشنبه ۶ مهرماه، هر شب ساعت ۲۱ از شبکه نمایش روی آنتن می‌روند.

«سجده بر آب» به کارگردانی حمید خیرالدین و نویسندگی صادق کرمیار سه شنبه ۳۱ شهریور ماه روانه آنتن می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی علی دهکردی، پریوش نظریه، غلامرضا علی اکبری و افسانه ناصری آمده است: امیر که خبرنگار و عکاس است، بر اثر انفجار بمب در مراسم عروسی دچار تشنج شده و به بیمارستان انتقال داده می‌شود؛ ستاره، نامزدش، می‌داند که او به مرور بینایی خود را از دست خواهد داد.

با این حال حاضر است با او ازدواج کند. ستاره تلاش می‌کند تا امیر را برای شرایط آینده زندگی آماده کند. در همین هنگام حبیب برادر ستاره نیز مجروح می‌شود و به تهران بازمی‌گردد و…

«الماس بنفش» به کارگردانی رحیم رحیمی پور چهارشنبه یک مهر ماه تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی جهانبخش سلطانی، جواد هاشمی، محمدهادی قمشی و ناصر عرفانیان آمده است: در کشاکش جنگ ایران و عراق سه گروه از رزمندگان برای تصرف تپه‌ای با موقعیت استراتژیک که در اختیار ارتش عراق است، وارد عمل می‌شوند.

اعضای دو گروه بر اثر بمباران شیمیایی کشته می‌شوند؛ اما گروه سوم، تحت فرماندهی فردی به نام حاج حسین، پس از جنگ و گریز‌های فراوان موفق به باز پس گرفتن تپه می‌شوند.

«فرار مرگبار» به کارگردانی تورج منصوری پنج شنبه ۲ مهر ماه پخش می‌شود.

داریوش ارجمند، فریبرز عرب نیا، ژاله صامتی، محمد صادقی و حسین خانی بیک در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: رضا پس از عملیات شناسایی، اسیر دشمن می‌شود و تحت شکنجه قرار می‌گیرد. سپس او را به زندان می‌فرستند.

در این زندان، زندانیان را تحت آزمایش میکروبی قرار می‌دهند. رسول که یک پزشک کرد و هم سلول رضا است، او را معالجه می‌کند. آن دو در شرایط خاصی موفق به فرار می‌شوند و از راه کویر به کردستان عراق می‌روند و...

«حماسه مجنون» به کارگردانی جمال شورجه جمعه ۳ مهر ماه ساعت ۲۱ روی آنتن می‌رود.

این فیلم با نگاهی به عملیات خیبر و حوادث منطقه مجنون، گوشه‌هایی از رشادت و ایستادگی رزمندگان در یکی از مقاطع مهم دوران دفاع مقدس را روایت می‌کند و بر فداکاری نیرو‌های حاضر در این عملیات تمرکز دارد.

جهانبخش سلطانی، جعفر دهقان، حسین عباسی، سیدجواد هاشمی و.. در این فیلم نقش آفرینی کرده‌اند.

«پایگاه جهنمی» به کارگردانی اکبر صادقی شنبه ۴ مهر ماه روانه آنتن می‌شود.

این فیلم داستان ساخت یک پایگاه قدرتمند توسط دشمنان در خاک خودشان است. یک تیم چهار نفره ماموریت دارند این پایگاه را منهدم کنند.

فرامرز قریبیان، کاظم افرندنیا، جمشید هاشم‌پور، حسین ملا‌قاسمی، علی محزون، بهزاد رحیم‌‍خانی، علی برجسته، شاپور بخشایی، تقی محمودی، شیرین بختیاری، ندا گمرکی، رضا ذوالفقاری، مجید میرزاییان در این فیلم نقش، آفرینی کرده‌اند.

فیلم «پاتک» به کارگردانی علی اصغر شادروان یکشنبه ۵ مهر ماه تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یک سرگرد ارتش به همراه افرادش که پسرش نیز در میان آنهاست، به ماموریت انفجار پل الخلیل در خاک عراق می‌روند.

اما حین عملیات، پسر سرگرد به شهادت می‌رسد و او به همراه افرادش به اسارت نیرو‌های عراقی درمی آیند.

حسین گیل، رضا صفایی پور، فتحعلی اویسی، مریلا زارعی در این فیلم بازی کرده‌اند.

«پرواز در نهایت» به کارگردانی محمدمهدی عسگرپور دوشنبه ۶ مهر ماه روی آنتن می‌رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: محمد در خط مقدم جبهه زخمی و به تهران منتقل می‌شود.

او و خانواده اش از سرنوشت مهدی، فرزند کوچک‌تر خانواده، که در لحظه زخمی شدن محمد در محاصره دشمن قرار گرفته بوده، بی اطلاع هستند. محمد پس از بهبودی به جبهه باز می‌گردد تا برادرش را پیدا کند. او این بار با ماجرا‌های تازه‌ای رو برو می‌شود.

غلامرضا علی اکبری، سید حسین سجادپور، محسن زنگنه، لطفعلی سید کوثری نژاد، اردشیر طلوعی، سیدعلی موسوی، علی اصولی زاده، سید علی حسینی و داود رسولیان از بازیگران این فیلم هستند.

فیلم‌های سینمایی هفته دفاع مقدس از سه‌شنبه ۳۱ شهریور تا دوشنبه ۶ مهرماه، ساعت ۲۱ از شبکه نمایش سیما پخش خواهند شد.