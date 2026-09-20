به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمدحسین خسروی گفت: ۴۵۰ هکتار از اراضی شهرستان آباده به کشت پسته اختصاص داده شده است که در مجموع متوسط تولید ۲.۱ تُن در هکتار، از این محصول پیش بینی می‌شود.

او ادامه داد: پیش بینی می‌شود که امسال باغداران آباده‌ای بیش از ۹۵۰ تُن پسته را را وارد بازار مصرف کنند.

خسروی بیان کرد: برداشت پسته تا اواخر مهرماه در شهرستان آباده ادامه دارد.

مدیرجهاد کشاورزی آباده بیان کرد: پسته، گیاهی کم‌آب‌بر است که به شوری خاک و آب، خشکی و گرما مقاوم است و در خاک‌های آهکی و قلیایی نیز رشد می‌کند.

او ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی آباده با توجه به اینکه مناطق خشک و نیمه‌خشک دارای زمستان‌های سرد، تابستان‌های گرم و خشک و ارتفاع مناسب از سطح دریا هستند، توسعه این کشت را در شهرستان آباده پیشنهاد می‌دهند.

مدیرجهاد کشاورزی آباده گفت: مناطقی که با کم‌آبی یا شوری آب و خاک مواجه هستند، بستر مناسبی برای این کشت محسوب می‌شوند.

خسروی افزود: احمد آقایی واکبری از جمله ارقام پسته است که در شهرستان آباده کشت می‌شود.