استاندار گیلان گفت: باید با نظارت مستمر بر ورود کالا به کشور، از سلامت فرآیند توزیع و انحراف کالا‌ها از شبکه رسمی و ورود آن‌ها به چرخه قاچاق حفاظت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در نشست با فرمانداران و مدیران ستادی استانداری در سالن اجتماعات استانداری گیلان، با تأکید بر ضرورت تحلیل واقع‌بینانه شرایط، تقویت انسجام داخلی و توجه جدی به امنیت شبکه‌های اداری و اقتصادی، گفت: در شرایط کنونی باید با هوشیاری بیشتری تحولات را رصد کنیم و اجازه ندهیم مسائل حاشیه‌ای، توجه ما را از موضوعات اساسی کشور و استان دور کند.

وی با تاکید بر ضرورت مراقبت از زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، افزود: بخشی از نیاز‌های کشور از طریق بنادر تأمین می‌شود و در ماه‌های اخیر نیز محموله‌های مختلفی از طریق بنادر استان وارد کشور شده است؛ بنابراین باید با دقت و نظارت مستمر، از سلامت این چرخه اطمینان حاصل کنیم.

به گفته استاندار گیلان، اینکه کالا وارد کشور شده است به معنای پایان کار نیست؛ بلکه باید مراقبت شود کالا‌ها در مسیر توزیع، از شبکه رسمی خارج نشده و وارد چرخه قاچاق نشوند.

هادی حق شناس با اشاره به تحولات و درگیری‌های منطقه‌ای و جهان، افزود: آنچه امروز اهمیت دارد این است که بدانیم کشور در برابر فشار‌ها مقاومت کرده است؛ بنابراین باید ضمن حفظ هوشیاری، از فرصت‌های موجود برای تقویت کشور استفاده کنیم.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت توجه به امنیت شبکه‌های اداری و اطلاعاتی، گفت: امنیت شبکه در دستگاه‌های اجرایی موضوع بسیار مهمی است و باید با جدیت دنبال شود چراکه هرگونه اختلال یا نفوذ در شبکه می‌تواند تبعات گسترده‌ای به همراه داشته باشد.

آموزش و مدارس؛ سرمایه‌گذاری برای آینده ایران

حق شناس همچنین با اشاره به آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه‌ها، بر ضرورت توجه جدی به آموزش و نشاط دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: مدارس و دانشگاه‌ها صرفاً محل آموزش نیستند، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده ایران محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه مدیران مدارس باید بیش از هر چیز به دانش‌آموزان توجه داشته باشند، افزود: باید فضایی ایجاد کنیم که شور، نشاط، شادابی و امید در مدارس شکل بگیرد؛ چراکه توجه به نسل آینده یکی از مهم‌ترین وظایف امروز ماست و لازم است همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه با جدیت پای کار باشند.

استاندار گیلان گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند بر افکار عمومی و روحیه جامعه اثر بگذارد، ایجاد امید، نشاط اجتماعی، انسجام و توجه به آینده کشور از جمله اقداماتی است که می‌تواند جامعه را در برابر این فشار‌ها مقاوم‌تر کند.