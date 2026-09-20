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آیت الله عبادی در دیدار مسئولان و رؤسای دانشگاههای استان گفت: مسئولان فرهنگی نگذارند جوانان پیادهنظام ترامپ شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاهها، صبح امروز مسئولان و رؤسای دانشگاههای استان و مسئولان دفاتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها با آیتالله عبادی، نماینده ولی فقیه در استان، دیدار کردند.
نماینده ولی فقیه در استان در این دیدار گفت: شرط خلقت انسانها بر اساس علم است که اگر همواره با شرایط خودش همراه باشد و عالم آن را رعایت کند، از بالاترین عبادات است.
آیتالله عبادی با اشاره به اهمیت علم و جایگاه آن در زندگی افراد گفت: جهان هستی بر اساس علم و قانون است و افرادی که در کشور که قانونشکنی میکنند، پیادهنظام ترامپ و نتانیاهو هستند که مایه ننگ است.
وی با اشاره به وظایف مسئولان فرهنگی و دانشگاهی گفت: در حوزه دانشگاه، آنچه برای بشر، چه در دنیا و چه در آخرت، مفید باشد باید دانشبنیان باشد و کمال و معنویت در آن وجود داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: مسئولان فرهنگی باید برنامهای طراحی کنند که جوانان فریب نخورند و پیادهنظام ترامپ نشوند.
آیتالله عبادی خطاب به مسئولان دانشگاه ها گفت: شما بهترین باقیات صالحات را دارید که تربیت و هدایت انسانهاست و این فرصتی است که در اختیار شما قرار دارد و در انجام آن باید دقت کنید.
در این دیدار، چند تن از رؤسای دانشگاهها به بیان مشکلات و مسائل مربوط به دانشگاه و فعالیتهای انجامشده برای برگزاری هرچه بهتر سال تحصیلی جدید پرداختند.