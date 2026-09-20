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مدیر شبکه مخابرات استان، از پیشرفت عملیات تبدیل شبکه هوایی به فیبر نوری زمینی در محورهای نوار مرزی ترکمنستان در شهرستانهای راز و جرگلان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مهندس قدیری گفت: ۴ کیلومتر دیگر از مسیر مرزی حدفاصل روستای سنگسار تا کلاته ابریشم به شبکه زمینی متصل شد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این پروژه تأکید کرد: عملیات بهسازی شبکه در محور مرزی حدفاصل روستای پرسه سو تا قوری دره با طول کلی ۲۶ کیلومتر در حال اجراست و تاکنون ۹ کیلومتر از این مسیر (مطابق با استانداردهای فنی مسیرهای خاکی) با موفقیت به شبکه زمینی تجهیز شده و ۱۷ کیلومتر باقیمانده نیز در دستور کار قرار دارد.
وی هدف از این اقدام را حفظ پایداری ارتباطات، کاهش آسیبهای محیطی و ارتقای کیفیت شبکه در مناطق فوق دانست وافزود این پروژه با هدف افزایش تابآوری زیرساختهای ارتباطی و ارائه خدمات پایدار به مشترکین در مناطق مرزی، طبق برنامه عملیاتی مخابرات استان ادامه خواهد داشت.