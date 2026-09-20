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مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر از پیشبینی اجرای بیش از ۱۶۰۰ برنامه همزمان با چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ پاسدار رضا حیدرپور با تبریک فرا رسیدن چهل و ششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: برنامههای امسال با محوریت گرامیداشت پیشکسوتان، به مدت ۸ روز از ۳۱ شهریور تا ۷ مهرماه برگزار میشود.
وی با اشاره به اینکه بخش عمدهای از برنامهها توسط یگانهای نیروهای مسلح اجرا خواهد شد، افزود: هفتمین آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس، امسال بهصورت ملی و همزمان با تهران در مرکز استان و شهرستانها برگزار میشود که در این مراسم بهصورت برخط مشارکت خواهیم داشت.
سرهنگ حیدرپور با بیان اینکه هر شب از ساعت ۲۰:۱۵ در میدان امام بوشهر، برنامههای ویژهای با حضور یگانهای مستقر در استان تدارک دیده شده است، گفت: رونمایی از ۲۰ عنوان کتاب با موضوع آثار و ارزشهای دفاع مقدس از دیگر برنامههای فاخر این هفته است که تقدیم مردم استان خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت مرکز فرهنگی و باغموزه دفاع مقدس استان بوشهر نیز بیان کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۶ هکتار در مجاورت اتوبان امام علی (ع) در حال اجراست مرحله اول (زیرسازی زمین) به پایان رسیده و مرحله دوم شامل «چمکوبی» از آبانماه آغاز و تا اسفندماه به اتمام میرسد.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان بوشهر ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای استاندار و مسئولین استانی، این مطالبه بهحق خانواده شهدا و رزمندگان تا پایان سال ۱۴۰۷ به بهرهبرداری کامل برسد.
سرهنگ حیدرپور با اشاره به تغییر در برنامههای نظامی امسال بیان کرد: امسال به دلیل شرایط خاص، رزمایش و رژه برگزار نخواهد شد، اما برنامهریزیهای لازم برای برگزاری رزمایش در نیمه دوم سال و همزمان با برگزاری کنگره دو هزار شهید استان بوشهر در دست اقدام است.