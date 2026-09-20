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حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای مجددا به سمت ریاست کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب شد.
در ادامه جلسه دکتر کدخدایى دبیر مجمع و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی بر تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون در سال جاری تاکید کرد و سپس اعضای جلسه به تبادل نظر راجع به موضوعاتی که در دستور جلسات آتی کمیسیون خواهد بود ازجمله چگونگی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی قضائی پرداختند.
در این جلسه دکترقدرت الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و نیز اقدامات کمیسیون دبیرخانه در جنگ ۴۰ روزه و پس از آن ارائه کرد.