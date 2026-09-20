در ابتدای این جلسه ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و رئیس قوه قضائیه، یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر مخصوصا امام شهید و نیز‌شهدای مجمع تشخیص مصلحت را گرامی داشت و بطور خاص از مقام شهید دکترعلی لاریجانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام،

در ادامه جلسه دکتر کدخدایى دبیر مجمع و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی بر تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون در سال جاری تاکید کرد و سپس اعضای جلسه به تبادل نظر راجع به موضوعاتی که در دستور جلسات آتی کمیسیون خواهد بود ازجمله چگونگی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی قضائی پرداختند.

در این جلسه دکترقدرت الله رحمانی دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع گزارشی از عملکرد این کمیسیون در سال گذشته و نیز اقدامات کمیسیون دبیرخانه در جنگ ۴۰ روزه و پس از آن ارائه کرد.