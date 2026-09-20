استاندار قم در نشست با تولیت مسجد مقدس جمکران، بر لزوم تدوین یک برنامه جامع با هدف توسعه متوازن فرهنگی، زیرساختی و اقتصادی در محدوده پیرامونی این مکان مقدس تأکید و خواستار پایان بخشیدن به اقدامات مقطعی در این منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در نشست بررسی طرح‌های زیرساختی محدوده جمکران که با حضور تولیت مسجد مقدس جمکران برگزار شد، گفت: برنامه‌ریزی برای این محدوده نباید صرفاً به اقدامات عمرانی محدود شود، بلکه باید موضوعات فرهنگی، اجتماعی، اقامتی و گردشگری به‌صورت یکپارچه در طرح جامع دیده شود.

اکبر بهنام‌جو با بیان اینکه اقدامات مورد نیاز باید در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اولویت‌بندی شود، افزود: برای موفقیت این طرح باید از تجربیات موفق بهسازی در بافت پیرامونی حرم حضرت معصومه (س) استفاده کرد و طرح جامع جمکران با شرح خدمات دقیقی که تمام ابعاد توسعه را در بر می‌گیرد، نهایی شود.

در این نشست همچنین بر تشکیل یک کارگروه هماهنگی متشکل از استانداری، شهرداری و سایر نهاد‌های ذی‌ربط برای تقسیم کار و تأمین منابع مالی اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأکید شد.

ساماندهی پنج امامزاده موجود در محدوده، ایجاد مرکز خدمات اداری متمرکز، تقویت بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری و زیارتی، و همچنین استمرار برنامه‌های فرهنگی با مشارکت جامعه محلی و خانواده‌های شهدا از دیگر محور‌های مورد تأکید در این جلسه بود که مقرر شد در نقشه راه نهایی مورد توجه قرار گیرد.