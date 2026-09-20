مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: طرح امین به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات صنعتی در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضا قیصی‌پور مدیر کل استاندارد خوزستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، با هدف پایش دقیق انطباق محصولات با استاندارد‌های ملی ۲۰۶ مورد بازرسی تخصصی از واحد‌های تولیدی صنایع فلزی در استان انجام شده است.

او افزود: در این بازرسی‌ها کارشناسان استاندارد ضمن ارزیابی فرآیند‌های تولید در واحد‌های صنعتی، نسبت به بررسی انطباق مواد اولیه، مقاومت مکانیکی محصولات و رعایت معیار‌های ایمنی تدوین‌شده اقدام می‌کنند و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت با استاندارد‌های اجباری اقدامات قانونی لازم از جمله تذکر، اخطار و در موارد لزوم تشکیل پرونده تخلف انجام می‌شود.

قیصی‌پور با تاکید بر اینکه کیفیت محصولات فلزی به دلیل نقشی که در طرح‌های عمرانی و امنیت مصرف‌کنندگان ایفا می‌کنند از اولویت‌های اصلی نظارت و بازرسی این اداره کل است گفت: طرح امین به عنوان یکی از بازو‌های نظارتی کارآمد امکان رصد دقیق واحد‌های تولیدی را فراهم آورده است.

او تضمین عرضه محصولات باکیفیت و استاندارد به بازار را از اهداف مهم اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: در این راستا، نظارت‌ها به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و اداره کل استاندارد خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی خود، واحد‌های تولیدی را مکلف به رعایت تمامی الزامات استاندارد دانسته و در برخورد با واحد‌های متخلف که موجب به مخاطره انداختن کیفیت کالا‌ها می‌شوند هیچ‌گونه کوتاهی نخواهد شد.