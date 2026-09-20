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رمان «راز درخت اقاقی» نوشته حسین امیدی جلد دوم رمان «مروارید سرخ»، در انتشارات جمکران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رمان «راز درخت اقاقی» نوشته حسین امیدی است که بر اساس یک ماجرای واقعی نوشته شده است و در ادامه رمان «مروارید سرخ» محسوب میشود و سرنوشت شخصیتهای آن را در فضایی پرحادثه و احساسی دنبال میکند.
داستان «راز درخت اقاقی» با رویدادی تلخ آغاز میشود. «قاسم»، که در گذشته راهزنی سرکش بوده و به واسطه عشق به همسرش «طاهره» از گذشته خود فاصله گرفته و توبه کرده است، با پیکر خونین و بیجان همسرش مواجه میشود. این حادثه بار دیگر احساس خشم و میل به انتقام را در وجود او زنده میکند.
قاسم در ادامه داستان با انتخابی دشوار مواجه میشود؛ از یک سو خشم و اندوه او را به سوی انتقام سوق میدهد و از سوی دیگر، وفاداری به اعتقادات و راه و رسم طاهره، او را به خویشتنداری و واگذاری امور به عدالت الهی دعوت میکند. نویسنده در این اثر، کشمکش میان خشم، ایمان، عشق و انتقام را در زندگی یک انسان به تصویر کشیده است.
این رمان با نثری ساده و روان و بهرهگیری از روایت ماجراجویانه، حوادث متعددی را در مسیر داستان رقم میزند. از این رو، «راز درخت اقاقی» علاوه بر علاقهمندان به رمانهای تاریخی و مذهبی، میتواند برای مخاطبانی که پیگیر سرنوشت شخصیتهای «مروارید سرخ» هستند نیز قابل توجه باشد.
مضامین مرتبط با خودسازی، ایمان و مواجهه انسان با خشم و انتقام، در کنار فضای داستانی و پرحادثه اثر، از دیگر ویژگیهای این رمان است که میتواند آن را برای مخاطبان جوان و نوجوان نیز خواندنی کند.