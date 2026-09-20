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بنیاد ملی علم ایران از طرحهای پژوهشی کاربردی و مسئلهمحور در حوزه راهگذرهای اتصال چین به اروپا با محوریت ایران و بر اساس نیازهای پژوهشی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران حمایت میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بنیاد ملی علم ایران با اعلام فراخوان پژوهشی مطالعات و شبیهسازی راهگذرهای ریلی چین به اروپا از مسیر ایران از طرحهای پژوهشی مسئلهمحور و ارائه راهکارهای علمی و اجرایی برای توسعه راهگذرهای ریلی کشور حمایت می کند .
بر اساس این فراخوان، مجری اصلی طرح باید عضو هیئتعلمی یکی از دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
مهلت ارسال پیشنهادههای پژوهشی از ۲۵ شهریور تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵ تعیین شده است.
راهگذر ریلی چین به اروپا در سالهای اخیر به یکی از محورهای مهم حملونقل بینالمللی تبدیل شده و نقش آن در تجارت جهانی و توسعه زنجیرههای تأمین افزایش یافته است. رشد حجم مبادلات تجاری، تحولات ژئوپلیتیکی و ضرورت استفاده از مسیرهای متنوع و پایدار حملونقل، اهمیت توسعه این راهگذر و افزایش رقابتپذیری آن را بیش از گذشته نمایان کرده است. در این میان، موقعیت جغرافیایی و راهبردی ایران ظرفیت مناسبی برای ایفای نقش مؤثر در این راهگذر و افزایش سهم کشور از بازار ترانزیت بینالمللی فراهم کرده است.
با وجود این ظرفیت، دستیابی ایران به جایگاه مطلوب در راهگذرهای بینالمللی نیازمند رفع مجموعهای از چالشها در حوزههای مختلف است. بهرهبرداری و مدیریت شبکه ریلی، برنامهریزی و زمانبندی حرکت قطارها، مدیریت ظرفیت، توسعه پایانههای مرزی، پیشبینی تقاضا، سیاستگذاری و قیمتگذاری ترانزیت، دیجیتالیسازی فرایندها و استفاده از روشهای نوین تصمیمگیری و بهینهسازی از جمله حوزههایی هستند که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای علمی و کاربردی هستند.
بر همین اساس، این فراخوان با هدف حمایت از طرحهای پژوهشی کاربردی و مسئلهمحور در حوزه راهگذرهای اتصال چین به اروپا با محوریت ایران و بر اساس نیازهای پژوهشی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است. انتظار میرود نتایج طرحهای منتخب، علاوه بر توسعه دانش و فناوری، به ارائه راهکارهای اجرایی، پشتیبانی از تصمیمگیری مدیران و سیاستگذاران و ارتقای عملکرد، بهرهوری و رقابتپذیری راهگذرهای ریلی کشور منجر شود.
در این فراخوان، ۱۰ موضوع پژوهشی بهعنوان محورهای اولویتدار تعیین شده است که پژوهشگران باید پیش از تهیه پیشنهاده، جزئیات درخواست پیشنهاده یا RFP مربوط به موضوع انتخابی خود را مطالعه کنند. نخستین موضوع این فراخوان به شناسایی، تحلیل و شبیهسازی گلوگاهها در راهگذرهای ریلی چین به اروپا با محوریت ایران و بررسی نحوه مدیریت شرایط افزایش ناگهانی تقاضا اختصاص دارد. موضوع دوم نیز به بهینهسازی زمانبندی حرکت قطارها و تخصیص ناوگان در این راهگذرها میپردازد.
سومین موضوع پژوهشی، مدلسازی پویایی سیستم برای ارزیابی سناریوهای توسعه راهگذرهای ریلی چین به اروپا از مسیر ایران را مورد توجه قرار داده است. در موضوع چهارم نیز مدلسازی و پیشبینی تقاضای ترانزیت و تحلیل تغییر شیوه حملونقل ریلی و دریایی با استفاده از روشهای آماری و هوش مصنوعی در راهگذرهای چین به اروپا با محوریت ایران بررسی خواهد شد.
پنجمین محور به مطالعه و طراحی مدلهای قیمتگذاری ترانزیت ریلی در راهگذرهای ریلی چین به اروپا از طریق ایران اختصاص دارد و در این موضوع بر تعرفههای ترجیحی مصوب کمیتههای چندجانبه بینالدولی تأکید شده است. ششمین محور نیز امکانسنجی فنی و اقتصادی استفاده از فناوریهای جدید برای دیجیتالیسازی فرایندها در راهگذرهای ریلی چین به اروپا با محوریت ایران را دنبال میکند.
در محور هفتم، شبیهسازی و بهینهسازی عملکرد پایانههای مرزی در راهگذرهای ریلی حمل بار از چین به اروپا با محوریت ایران مورد بررسی قرار میگیرد. محور هشتم نیز به تحلیل اثر همکاری رقابتی میان حملونقل دریایی و ریلی در راهگذرهای چین به اروپا با محوریت ایران با استفاده از نظریه بازی اختصاص دارد.
موضوع نهم این فراخوان، مدیریت هوشمند و بهینهسازی جابهجایی کانتینرها در راهگذرهای ریلی چین به اروپا با محوریت ایران است. همچنین در دهمین محور، امکانسنجی فنی و اقتصادی حملونقل ترکیبی ریلی و جادهای از طریق مرز چین در کاشغر به مرزهای قرقیزستان در اوش و کولاب در تاجیکستان بررسی خواهد شد.
بر اساس شرایط اعلامشده، علاوه بر ضرورت عضویت مجری اصلی طرح در هیئتعلمی یکی از دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استفاده از ظرفیت اعضای هیئتعلمی رشتههای مهندسی حملونقل، مهندسی صنایع، مهندسی راهآهن، پژوهشگران حوزه لجستیک و سایر رشتههای مرتبط در قالب تیمهای بینرشتهای نیز توصیه شده است. همچنین استفاده از همکاری پژوهشگران خارجی و بینالمللی در اجرای طرح، امتیاز محسوب میشود.
انتظار میرود طرحهای منتخب در جریان اجرای پژوهش، مجموعه دادهها و مستندات فنی مورد نیاز را تولید و ارائه کنند و نتایج پژوهش نیز در قالب گزارش سیاستی در اختیار مدیران و تصمیمگیران حوزه حملونقل قرار گیرد. همچنین ارائه نقشه راه یا برنامه اجرایی برای پیادهسازی نتایج پژوهش در شبکه ریلی کشور، ارائه نتایج در کارگاه تخصصی با حضور ذینفعان و انتشار مقالات علمی در مجلات معتبر از دیگر خروجیهای مورد انتظار این طرحها خواهد بود.
برای اجرای طرحهای پژوهشی این فراخوان، مبلغ حمایت مالی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان برای هزینه نیروی انسانی و اجرای طرح در نظر گرفته شده است. همچنین در صورت وجود همکاری بینالمللی مؤثر و انجام سفر مرتبط با طرح، تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان دیگر به مبلغ حمایت اضافه خواهد شد.
پژوهشگران برای ثبتنام و ارسال درخواست میتوانند به سامانه مدیریت پژوهش کایپر مراجعه و از طریق بخش «متقاضیان/پژوهشگران» اقدام کنند. پژوهشگران میتوانند پیش از ارسال طرح، توضیحات فراخوان و آییننامههای مربوطه را در پورتال بنیاد علم مطالعه کنند. در صورت وجود هرگونه ابهام یا پرسش درباره فرایند ارسال طرح، شرایط فراخوان یا محتوای علمی آن نیز امکان ارسال تیکت از طریق پروفایل پژوهشگر در سامانه کایپر برای واحد ارتباط با صنعت فراهم شده است.