معاون پژوهش سپاه پاسداران از آغاز ترجمه آثار و معارف دفاع مقدس به ۱۲ زبان زنده دنیا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار عیسایی معاون پژوهش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: بخش زیادی از خاطرات، تجربه‌ها و معارف دفاع مقدس تاکنون در قالب کتاب، خاطرات و دلنوشته منتشر شده است، اما این آثار تنها بخش کوچکی از گنجینه معارف دفاع مقدس را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: برای انتقال این معارف به نسل جوان و نسل‌های آینده و همچنین معرفی آن به مردم دیگر کشورها، نهضت ترجمه معکوس آثار دفاع مقدس در مجموعه سپاه پاسداران آغاز شده است.

سردار عیسایی گفت: در مرحله نخست، تولید و ترجمه آثار به ۱۲ زبان زنده دنیا در حال انجام است و قرار است این آثار در نمایشگاه‌ها و رویداد‌های بین‌المللی معرفی و رونمایی شوند.

وی با اشاره به انتشار کتاب امام شهید ما در روسیه افزود: این کتاب در چهلمین روز شهادت شهید، به سه زبان ترجمه و منتشر شد.

معاون پژوهش سپاه پاسداران همچنین از آغاز نهضت تجربه‌نگاری جنگ‌های اخیر خبر داد و گفت: در حوزه جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی دوم و سوم، ۲۸ جلد کتاب در دست تدوین است و این روند در استان‌ها و نیرو‌های مختلف کشور دنبال می‌شود.

سردار عیسایی افزود: همزمان با تولید این آثار، ترجمه معکوس آنها نیز آغاز شده است تا تجربه‌ها و معارف این جنگ‌ها و همچنین ابعاد مختلف مقاومت مردم و رزمندگان ایران برای مخاطبان جهانی روایت شود.