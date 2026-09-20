رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ۱۶ همت پیش بینی شده برای صندوق بیماران خاص و صعب العلاج باید در این صندوق باشد و در سرجمع بیمه سلامت محسوب نشود و تخصیص آن نیز باید به طور ۱۰۰ درصد انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز مجلس با اشاره به پیش بینی منابعی برای صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج، گفت: از مجلس یازدهم هر سال منابعی برای صندوق بیماران خاص و صعب العلاج پیش بینی شده و در سال ۱۴۰۵ نیز ۱۶ همت برای این صندوق پیش بینی شده است. حدود ۱۰۰ گروه بیماری‌های خاص از جمله سرطان داریم که واقعا از معضلات جدی است و این صندوق به طور خاص به شکل‌های مختلف به این بیماران کمک می‌کرد و براساس آئین نامه‌ای که داشته این کار را انجام می‌داده است، اما امسال ظاهرا اینگونه برداشت شده که منابع صندوق در یک ردیف خاص محسوب نشده و در سر جمع بیمه محاسبه شده و عملا بیماران خاص با وجود شرایطی که در قیمت‌های دارو وجود دارد و پیش بینی‌ها از آن محروم هستند.

وی تاکید کرد: خیلی روشن و شفاف می‌گویم هم کمیسیون بودجه و آقای تاجگردون و هم سازمان برنامه و بودجه این موضوع را باید پیگیری کنند که ۱۶ همت پیش بینی شده برای صندوق بیماران خاص و صعب العلاج باید در این صندوق باشد و در سرجمع بیمه سلامت محسوب نشود و طبیعتا تخصیص آن نیز باید به طور ۱۰۰ درصد انجام شود و من نیز به طور ویژه این را پیگیری خواهم کرد و انتظار می‌رود کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون بودجه این همکاری را با دولت انجام دهند تا این موضوع حل و فصل شود.