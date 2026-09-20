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دومین همایش بزرگ مدیران و موسسان مدارس غیردولتی با حضور ۶۰۰ نفر از فعالان این حوزه در تالار ابن هیثم مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: این نشست با هدف بررسی راهکارهای بازگشایی مدارس و رفع موانع موجود، با تمرکز بر بهبود کیفیت آموزشی برگزار گردید.
علی اسدی افزود: در حال حاضر یک هزار و ۶۰۱ مدرسه غیردولتی در سطح استان و یک هزار ۳۱ مدرسه از این مدارس در مناطق آموزش و پرورش تبادکان مشهد فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: با تمرکز بر محورهای اصلی نشست، از طرح «کاما» (کیفیتبخشی به آموزش و پرورش و ارتقای مهارتها) به عنوان اولویت اصلی برای ارتقای سطح کیفی مدارس یاد کرد.
وی بیان کرد: همچنین برنامههای برای توانمندسازی معلمان و امضای تفاهم نامههای جدید در حوزه گزینش و بیمه معلمان به عنوان گامی مهم در جهت حفظ ثبات شغلی و کیفیت آموزشی انجام شد.
رئیس اداره مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش به ابلاغهای جدید شهریهها اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت اطلاعرسانی دقیق به خانوادهها، دو پوستر شامل «شهریه ثابت» و «شهریه فوقبرنامه» در مدارس غیر دولتی ارائه شد تا شفافیت مالی میان مدارس و والدین ارتقا یابد. طبق دادههای ارائه شده، سقف و کف شهریهها به شرح زیر است، دوره ابتدایی: از ۲۸ تا ۶۷ میلیون تومان، متوسطه اول: از ۳۱ تا ۸۱ میلیون تومان، متوسطه دوم: از ۳۷ تا ۹۳ میلیون تومان
هنرستانهای فنی و کاردانش: از ۴۶ تا ۹۷ میلیون تومان است.
این نشست با تأکید بر ضرورت همکاری میان موسسان و دولت برای عبور از چالشهای اقتصادی و تمرکز بر کیفیت آموزشی به پایان رسید.