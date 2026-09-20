به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، فریبرز عباسی، مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تاکنون حدود ۲۰ هزار هکتار از اراضی کشور مجهز به سامانه‌های نوین آبیاری شده است، تصریح کرد: این فناوری‌ها در افزایش عملکرد محصول، ارتقای بهره‌وری آب و کاهش چشمگیر حجم مصرف در آبیاری، بسیار اثربخش بوده‌اند.

وی افزود: برنامه میان‌مدت و بلندمدت توسعه این فناوری تدوین شده و هدف ما در سال جاری، توسعه ۵۰ هزار هکتاری آبیاری هوشمند است.

عباسی با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه به توسعه آبیاری هوشمند، اظهار داشت: با توجه به چالش کمبود منابع آبی و ضرورت تأمین امنیت غذایی، نیاز است ردیف اعتبارات مستقل و حمایت‌های مالی بیشتری به این طرح اختصاص یابد.

مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در خصوص نحوه تأمین هزینه‌ها گفت: در مدل فعلی، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های اجرای آبیاری هوشمند توسط دولت تأمین می‌شود و مابقی آن بر عهده بهره‌بردار است.

به گفته کارشناسان، استفاده از روش‌های نوین آبیاری به ویژه سامانه‌های مبتنی بر حسگر‌های رطوبت خاک می‌توانند بین ۲۰ تا ۴۱.۵ درصد در مصرف آب آبیاری نسبت به روش‌های سنتی صرفه‌جویی کنند.