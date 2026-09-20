پومسه قهرمانی جهان ۲۰۲۶؛
پایان کار تکواندوکاران ایران با ۶ نشان رنگارنگ
کاروان ۱۷ نفره تکواندوی ایران در مسابقات پومسه جهانی موفق به کسب ۶ نشان رنگارنگ برای کشورمان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، پرونده حضور کاروان تکواندوی ایران در مسابقات پومسه قهرمانی جهان در شهر چونچئون کره جنوبی با ثبت نتایج موفق و دستیابی به سکوهای جهانی بسته شد. ملیپوشان شایسته کشورمان طی پنج روز رقابت فشرده و نفسگیر، در بخشهای استاندارد و ابداعی به مصاف قدرتهای برتر دنیا رفتند و ضمن کسب نشان های رنگارنگ، موفق شدند با ثبت یک مدال تاریخی در بخش ابداعی، فصلی تازه در افتخارات پومسه ایران رقم بزنند.
در ادامه، مروری داریم بر عملکرد نمایندگان کشورمان در این آوردگاه بزرگ جهانی:
روز اول: شروع درخشان با نشان نقره تیمی
نخستین روز مسابقات، با عملکرد موفق تیم ملی پومسه ایران همراه بود. تیم سه نفره زنان در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال متشکل از راضیه آقایی، مهسا برزگری و دینا یعقوبی، پس از پشت سر گذاشتن مقتدرانه رقبایی از فنلاند، بریتانیا، مالزی و فیلیپین، موفق شد به دیدار پایانی راه یابد. ملیپوشان کشورمان در دور نهایی با کسب امتیاز ۹.۱۶۰ و در رقابتی بسیار نزدیک مقابل میزبان، مدال نقره ارزشمند این دوره از مسابقات را به گردن آویختند. همچنین در بخش انفرادی رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، زینب شهریاری در دوم در دیدار مقابل نماینده مکزیک نتیجه را واگذار کرد و از گردونه مسابقات کنار رفت.
روز دوم: حذف میلیمتری نمایندگان ایران در یکقدمی سکو
در دومین روز از رقابتها، سه نماینده کشورمان در بخشهای انفرادی به اجرای فرم پرداختند. در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال استاندارد زنان، مهدیه عقبایی پس از برتری مقابل نمایندگان برزیل و اتریش، در مرحله یکچهارم نهایی در رقابتی بسیار نزدیک و با اختلاف تنها ۰.۰۱۰ امتیاز مغلوب حریفش از چینتایپه شد و از صعود به نیمهنهایی و کسب مدال بازماند. در رده سنی ۱۸ تا ۳۰ سال استاندارد آقایان نیز یاسین زندی پس از غلبه بر حریفانی از بلغارستان و تونس، در دور سوم مقابل نماینده کرهجنوبی و قهرمان این رده نتیجه را واگذار کرد و حذف شد. همچنین حنانه احمدی در بخش انفرادی ابداعی بالای ۱۷ سال زنان، از صعود به مرحله نهایی بازماند و به کار خود پایان داد.
روز سوم: کسب یک نشان نقره و دو برنز جهانی
در سومین روز، نمایندگان کشورمان موفق به کسب یک مدال نقره و دو نشان برنز شدند. در بخش انفرادی استاندارد رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، بهداد نقیئی با ارائه عملکردی تحسینبرانگیز و پشت سر گذاشتن رقبای سرسختی از جمله نماینده کشور میزبان، به دیدار نهایی راه یافت و در نهایت به مدال نقره بسنده کرد. همچنین در بخش پومسه استاندارد تیمی زیر ۵۰ سال، ترکیب مهدیه عقبایی و مهدی جمالی صاحب گردنآویز برنز شدند و در بخش پومسه ابداعی تیمی بالای ۱۷ سال، تیم دونفره حنانه احمدی و یاسین اکبری با قرار گرفتن در جایگاه سوم مشترک، ضمن تاریخ سازی، موفق به کسب نخستین نشان ایران در بخش ابداعی مسابقات جهانی شدند. در همین روز، سنا شایگان در انفرادی ابداعی زیر ۱۷ سال به مرحله نهایی رسید، اما از دستیابی به سکو بازماند.
روز چهارم: نقره مهسا برزگری
مهسا برزگری در رده سنی زیر ۳۰ سال زنان با ارائه نمایشی خیرهکننده موفق به کسب مدال نقره شد. برزگری پس از پشت سر گذاشتن رقبایی از فیلیپین، ایتالیا، ویتنام، گواتمالا و تایلند، در فینالی نفسگیر مقابل نماینده کشور میزبان نتیجه را واگذار کرد و بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد. این دومین مدال مهسا در این مسابقات بود که باعث شد او تبدیل به چهره برتر ایران در این مسابقات شود. در سایر بخشها، تیم پِیر استاندارد نوجوانان (یسنا جلیلی و یاسین اسدی) و تیم تیمی استاندارد مردان زیر ۳۰ سال (یاسین زندی، امیرعلی علیزاده و علیرضا ابراهیمی) پس از رقابت با حریفان، از راهیابی به مرحله کسب مدال بازماندند؛ همچنین یاسین اکبری در انفرادی ابداعی بالای ۱۷ سال از صعود به فینال بازماند و از دور رقابتها کنار رفت.
روز پنجم: پایان کار با مدال برنز
در پنجمین و آخرین روز از رقابتهای پومسه قهرمانی جهان در چونچئون کرهجنوبی، تیم پِیر ۱۸ تا ۳۰ سال ایران متشکل از راضیه آقایی و امیرعلی علیزاده، پس از پشت سر گذاشتن رقبای قدرتمندی از استرالیا، ایتالیا، جمهوری چک و مالزی، در مرحله نیمهنهایی در رقابتی بسیار نزدیک مقابل تایلند متوقف شد و به مدال برنز جهان دست یافت. در سایر رقابتهای این روز، تیمهای نوجوانان دختر و پسر و همچنین مهدی جمالی در بخش انفرادی، با وجود ارائه عملکرد قابل قبول، از راهیابی به مراحل پایانی بازماندند تا پرونده حضور کاروان تکواندو ایران در این رویداد جهانی بسته شود.
مسابقات پومسه قهرمانی جهان از روزهای ۲۵ تا ۲۹ شهریور در چونچئون کره جنوبی برگزار شد و تیم ایران با ۱۷ ورزشکار و با هدایت مهدی صمدیان تبار، نیما مهربانی، نسترن ملکی و سونا رزاقی در بخشهای مختلف حضور داشت.