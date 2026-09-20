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۲۰ مزرعه الگوی برتر مازندران در فصل کشت پاییزه به مزارع تابع متصل میشوند تا انتقال دانش و فناوری کشاورزی سرعت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طرح مزرعه الگوی برنج برای نخستین بار در کشور در مازندران و با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی رونمایی شد.
وی افزود: این طرح اکنون به پایان رسیده و دستاوردهای قابل توجهی در حوزه تولید برنج داشته است.
سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج مازندران ادامه داد: در ارزیابیهای انجامشده، مازندران به عنوان برترین استان کشور در اجرای این طرح ملی معرفی شد.
خلیلی گفت: با استفاده از تجربه اجرای طرح مزارع الگوی برنج، مقدمات اجرای این طرح در فصل کشت پاییزه برای محصولات گندم، جو، کلزا، علوفه و ذرت در سراسر استان فراهم شده است.
وی افزود: در این طرح با حضور محققان و کارشناسان در مزارع کشاورزان، ۲۰ مزرعه الگوی برتر به مزارع تابع متصل میشوند تا انتقال دانش و فناوریهای کشاورزی با سرعت بیشتری انجام شود.
سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج مازندران ابراز امیدواری کرد اجرای طرح مزارع الگو در محصولات کشت پاییزه، دستاوردهای اقتصادی و تولیدی برای کشاورزان استان به همراه داشته باشد.