۲۰ مزرعه الگوی برتر مازندران در فصل کشت پاییزه به مزارع تابع متصل می‌شوند تا انتقال دانش و فناوری کشاورزی سرعت گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خلیلی سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: طرح مزرعه الگوی برنج برای نخستین بار در کشور در مازندران و با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی رونمایی شد.

وی افزود: این طرح اکنون به پایان رسیده و دستاورد‌های قابل توجهی در حوزه تولید برنج داشته است.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج مازندران ادامه داد: در ارزیابی‌های انجام‌شده، مازندران به عنوان برترین استان کشور در اجرای این طرح ملی معرفی شد.

خلیلی گفت: با استفاده از تجربه اجرای طرح مزارع الگوی برنج، مقدمات اجرای این طرح در فصل کشت پاییزه برای محصولات گندم، جو، کلزا، علوفه و ذرت در سراسر استان فراهم شده است.

وی افزود: در این طرح با حضور محققان و کارشناسان در مزارع کشاورزان، ۲۰ مزرعه الگوی برتر به مزارع تابع متصل می‌شوند تا انتقال دانش و فناوری‌های کشاورزی با سرعت بیشتری انجام شود.

سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج مازندران ابراز امیدواری کرد اجرای طرح مزارع الگو در محصولات کشت پاییزه، دستاورد‌های اقتصادی و تولیدی برای کشاورزان استان به همراه داشته باشد.