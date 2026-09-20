تیم ملی فوتبال امید ایران با وجود تساوی بدون گل مقابل چین در دومین بازی خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا، صدرنشینی گروه دو را حفظ کرد‌.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران از ساعت ۸:۳۰ صبح امروز (یکشنبه) دومین بازی خود را در گروه B بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا مقابل چین آغاز کرد که این دیدار در نهایت با تساوی بدون گل پایان یافت.

شاگردان حسین عبدی که در دیدار نخست خود با نتیجه ۳ بر یک امارات را شکست دادند، در نیمه اول نتوانستند از برتری خود در مالکیت توپ استفاده کنند تا نیمه اول با تساوی بدون گل تمام شود.

نکته مهم این نیمه مصدومیت عباس کهریزی بود که سبب شد وینگر تیم ایران در دقیقه ۴۰ جایش را به یوسف مزرعه بدهد.

در نیمه دوم نیز هر ۲ تیم موقعیت‌هایی را روی دروازه همدیگر خلق کردند که این فرصت‌ها ثمری نداشت.

در دقیقه ۶۲ هم اسماعیل قلی‌زاده پس از معاینه کادر پزشکی از زمین بیرون آمد تا سعید سحرخیزان جایگزینش شود.

محمد خلیفه، دانیال ایری، محمد امین حزباوی، فرزین معامله‌گری، ابوالفضل کوهی، مبین دهقان، امیرمحمد رزاقی‌نیا (۸۵_ مسعود محبی)، اسماعیل قلی‌زاده (۶۲_ سعید سحرخیزان)، عباس کهریزی (۴۰_ یوسف مزرعه)، امیرحسین حسین‌زاده (۸۵_ قاسم لطیفی) و پوریا شهرآبادی (۶۲_ کسری طاهری) در این بازی برای ایران به زمین رفتند.

فردوس نور صفراف ازبکستانی که با کمک هم وطن خود یعنی روسلان سراج‌الدین‌اف و عزیز فرهان مالزیایی قضاوت بازی را برعهده داشت، پوریا شهرآبادی و قاسم لطیفی را از تیم امید با کارت زرد جریمه کرد.

ملی‌پوشان امید با برتری ۳ بر یک مقابل امارات و تساوی در بازی امروز چهار امتیازی شده و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چینی‌ها که نایب قهرمانی جام ملت‌های ۲۰۲۶ در رده سنی کمتر از ۲۳ سال را در اختیار دارند، صدرنشینی را حفظ کردند. شاگردان آنتونیو پوچه در دیدار اول خود، با نتیجه ۲ بر یک از سد کره شمالی گذشتند.

تیم امید آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی را از ساعت ۹ صبح چهارشنبه اول مهر مقابل کره شمالی برگزار می‌کند.