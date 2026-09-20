به گزارش خبرگزاری صداوسیما علی ماهینی گفت: حمیدرضا دوست‌محمدی رئیس اداره ثبت آثار تاریخی و فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از روند ساماندهی و آماده‌سازی آثار تاریخی بندر سیراف بازدید کرد.

معاون میراث‌فرهنگی استان بوشهر افزود: در آستانه حضور ارزیاب ایکوموس، اقدامات لازم برای حفاظت، مرمت، ساماندهی مسیر‌های دسترسی و معرفی شایسته‌تر آثار تاریخی سیراف با جدیت در حال انجام است و رعایت استاندارد‌های جهانی در این فرآیند مورد تأکید قرار دارد.

او ادامه داد: توجه به نیاز گردشگران، سهولت دسترسی به آثار و مقاوم‌سازی بنا‌های در معرض خطر از مهم‌ترین اولویت‌های ما در آماده‌سازی سیراف است.

بندر تاریخی سیراف به عنوان سی‌ویکمین پرونده پیشنهادی ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو، در انتظار حضور ارزیاب ایکوموس است.