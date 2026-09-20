پلیس غرب استان تهران از مهرو موم چهار کافه متخلف در بلوار تعاون شهریار خبر داد و این اقدام در قالب طرح تشدید نظارت بر واحدهای صنفی و با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پلیس غرب استان تهران گفت: در جریان طرح تشدید نظارت بر واحد‌های صنفی در شهرستان شهریار، چهار کافه در بلوار تعاون به دلیل تخلفات مهرو موم شده‌اند.

این بازرسی‌ها با هماهنگی دادستان شهریار انجام شد و در آن ۱۷ واحد صنفی در رسته‌های باغ‌رستوران، کافی‌شاپ، کافه‌تریا و مشابه آن بررسی شدند.

پلیس غرب استان تهران بیان کرد: این طرح با هدف برقراری نظم و امنیت عمومی و برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی اجرا شده است.

پلیس نظارت بر اماکن عمومی غرب استان تهران افزود:نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی در این خیابان در دستور کار مأموران باقی خواهد ماند.

در این گزارش به جزئیات تخلفات یا نوع آنها اشاره‌ای نشده است.