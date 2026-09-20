در قالب پویش مهر زاگرس؛
آغاز عمل جراحی بیماران مبتلا به لوزه در گچساران
به همت تیم سلامت فرهنگ سرای محله سادات گچساران در قالب پویش مهر زاگرس عمل جراحی لوزه بیماران در گچساران آغاز شد.
امین پورالحسینی افزود: در فراخوان ۲۴۷ نفر مراجعه کرد که پس از معاینه توسط پزشکان گوش و حلق و بینی ۱۶۱ نفر نیازمند عمل جراحی تشخیص داده شد.
وی ادامه داد: این افراد در سه گروه بر اساس اولویت تقسیم بندی شدند و جراحی آنها توسط پزشکان این فرهنگ سرا به صورت رایگان در حال انجام است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران نیز گفت: همه آزمایشها و هزینه بیمارستان هم به صورت رایگان انجام شد.
امین رضایی افزود: برخی کادر درمان خارج از شیفت و به صورت داوطلبانه در اجرای این کار خیر سهیم شدند.
وی با قدردانی از این اقدام فرهنگسرا گفت: در سالهای گذشته به همت فرهنگسرای محله سادات در حوزه بهداشت و درمان خدمات مختلفی به صورت رایگان انجام شده که کمک بزرگی به برخی بیماران بوده است.