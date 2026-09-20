



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسئول فرهنگسرای محله سادات گچساران گفت: از دو ماه قبل فراخوان ثبت نام افراد دارای مشکل لوزه در این فرهنگ سرا آغاز شد.

امین پورالحسینی افزود: در فراخوان ۲۴۷ نفر مراجعه کرد که پس از معاینه توسط پزشکان گوش و حلق و بینی ۱۶۱ نفر نیازمند عمل جراحی تشخیص داده شد.

وی ادامه داد: این افراد در سه گروه بر اساس اولویت تقسیم بندی شدند و جراحی آن‌ها توسط پزشکان این فرهنگ سرا به صورت رایگان در حال انجام است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گچساران نیز گفت: همه آزمایش‌ها و هزینه بیمارستان هم به صورت رایگان انجام شد.

امین رضایی افزود: برخی کادر درمان خارج از شیفت و به صورت داوطلبانه در اجرای این کار خیر سهیم شدند.