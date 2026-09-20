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مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از اختصاص ۳۶۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی اشتغالزایی و ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات ملی برای حمایت و توسعه مشاغل خانگی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نیکجو مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، با اشاره به اهمیت توسعه مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد خانوارها و تقویت اقتصاد محلی اظهار کرد: در سال جاری ۳۶۹ میلیارد تومان از محل منابع استانی اعتبارات اشتغالزایی برای حمایت از طرحهای مشاغل خانگی اختصاص یافته است.
وی افزود: علاوه بر منابع استانی، ۹۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز از محل اعتبارات ملی مشاغل خانگی به این حوزه اختصاص یافته است که در مجموع، ظرفیت منابع پیشبینیشده برای حمایت مالی از مشاغل خانگی استان به ۴۶۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان میرسد.
نیکجو با بیان اینکه مشاغل خانگی یکی از ظرفیتهای مهم برای ایجاد فرصتهای شغلی کمهزینه و پایدار است، تصریح کرد: این منابع با هدف حمایت از افرادی که دارای مهارت، تخصص، ایده و توانایی راهاندازی یا توسعه کسبوکارهای خانگی هستند، اختصاص یافته و میتواند زمینه ایجاد درآمد پایدار برای خانوادهها و توسعه فعالیتهای اقتصادی خرد را فراهم کند.
وی درباره نحوه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی گفت: متقاضیان باید با توجه به رشته فعالیت و تخصص خود به دستگاه اجرایی مرتبط مراجعه کنند. اداره کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از جمله دستگاههای متولی در حوزههای مختلف مشاغل خانگی هستند.
مدیرکارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد ادامه داد: پس از بررسی و تأیید طرح در دستگاه اجرایی مرتبط و معرفی متقاضی، مراحل دریافت تسهیلات از طریق فرآیندهای تعیینشده انجام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اولویت در پرداخت این تسهیلات، حمایت از طرحهایی است که از ظرفیت مهارتی و تخصصی متقاضیان استفاده کرده و قابلیت ایجاد درآمد پایدار و توسعه فعالیت اقتصادی را دارند.
نیکجو در پایان تأکید کرد: متقاضیان پیش از هرگونه اقدام برای دریافت تسهیلات، ضمن مراجعه به دستگاه اجرایی مرتبط با حوزه فعالیت خود، از شرایط، ضوابط، رشتههای مشمول و فرآیند معرفی برای دریافت تسهیلات اطلاع کسب کنند.